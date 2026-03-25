L’Hospitalet empieza a instalar los tan reclamados toldos en zonas infantiles para generar sombra

Con los azotes del cambio climático y el consecuente aumento de las temperaturas, sobre todo, en los meses más cálidos del año. Hace tiempo que vecinos de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) reclaman al Ayuntamiento que instale zonas de sombra en parques, escuelas y otros espacios de la ciudad para, al menos, mitigar el impacto directo del Sol en los más pequeños y las familias. En un comunicado, el consistorio explica que ahora ha empezado a instalar toldos en las áreas de juego infantil.

Así, este 2026, en una primera fase, se instalarán toldos en 18 áreas de juego de la ciudad antes del verano. Ya se han colocado las estructuras en seis áreas infantiles: en la avenida de Catalunya con la calle del Teide; en la avenida de Catalunya con la calle de la Florida; en los jardines de la Granota; en la calle de la Fortuna con la calle de l’Aprestadora; en la calle de Mileva Maric; y en el área infantil situada al norte del campo de fútbol del Santa Eulàlia. Y ahora se están comenzando a instalar las telas superiores.

“Los criterios para priorizar estas áreas infantiles siguen las indicaciones del Plan director de sombras de las áreas de juego de L’Hospitalet, que clasifica las zonas según el tipo de pavimento amortiguador (grava, caucho, arena), el porcentaje de sombra y el volumen de uso”, explica el ayuntamiento en el texto. El ejecutivo local señala también que buscan priorizar zonas con menos del 40% de sombra, con suelo de caucho y de alto uso. “Más adelante, en una segunda fase, se instalarán toldos en más áreas infantiles, con el objetivo de que todas las áreas de juego de la ciudad de intensidad alta o media tengan más de un 60% de sombra”, apunta el comunicado.

En paralelo, sigue el consistorio, se trabaja para incrementar la cobertura verde en las áreas de juego, con la plantación de más arbolado para mitigar el cambio climático e incrementar la cobertura total de la ciudad, siguiendo el Plan director del verde urbano de la ciudad. La instalación, con un coste de 498.616,97 euros, se ha realizado a través de un acuerdo marco con el sistema de adquisición centralizada de la Associació Catalana de Municipis (ACM) y del Consorci Català pel Desenvolupament Local (CCDL) para agilizar el proceso.

Toldos en patios escolares

De forma simultánea, el ayuntamiento también está instalando toldos en los patios de los centros escolares públicos de la ciudad, otra de las grandes reclamaciones de la comunidad educativa hospitalense desde hace años, con el objetivo de que todos los centros cuyo mantenimiento depende del consistorio dispongan de ellos.

Desde diciembre, ya se han instalado toldos en 17 escuelas de la ciudad. En el resto se instalarán en los próximos meses, siempre que el espacio y las características lo permitan. El objetivo es crear espacios de sombra para adaptar los centros escolares a los efectos del cambio climático —entre ellos, las altas temperaturas—, habilitando espacios de juego seguro para los niños para evitar los daños que puede causar la radiación solar.