Sin heridos
Un incendio quema escombros durante horas en el recinto del antiguo instituto B9 de Badalona
Las tareas de desescombro y derribo del viejo equipamiento comenzaron pocas horas después del desalojo, en diciembre de 2025
Tras apagar las llamas, bomberos y Guardia Urbana han tenido que vigilar los rescoldos hasta esta mañana de miércoles
Badalona prepara el derribo del B9 para levantar una nueva comisaría de la Guardia Urbana
Sobre las 18:05 horas de la tarde de este martes, los Bombers de la Generalitat recibieron un aviso que advertía de un incendio en el recinto del antiguo instituto B9 de Badalona, del que se desalojaron a más de 250 personas el 17 de diciembre y que, desde entonces, se encuentra en proceso de ser derribado para construir posteriormente una nueva comisaría para la Guardia Urbana de Badalona.
Según han declarado los Bombers a EL PERIÓDICO, el fuego se originó en un montón de escombros, afectó a una barraca, y no causó ningún herido. En un principio, hasta el lugar se desplazaron tres dotaciones de los bomberos. Sofocar las llamas de algunos elementos inflamables como los escombros o la madera precisa más tiempo, de manera que si bien dos de las dotaciones se retiraron hacia las 21:00 horas, una tercera tuvo que permanecer en el lugar hasta las 23:00 horas.
Pese a apagar las llamas al filo de la madrugada, los bomberos precisaron que la Guardia Urbana de Badalona realizase vigilancias durante la noche, debido a que los rescoldos podían originar nuevas llamas. De hecho, el cuerpo de bomberos también precisó que la empresa responsable del derribo del recinto acudiese al lugar este miércoles por la mañana para remover los escombros: cartones o maderas representan posibles puntos calientes, que pueden hacer reavivar el fuego.
No en vano, ya por la mañana se han detectado nuevas columnas de humo emanando de los escombros. Otras dos dotaciones se han vuelto a desplazar al lugar, pero al llegar han comprobado que las propias tareas de removido de escombros realizadas por la empresa encargada del derribo han surtido efecto, sofocando los puntos calientes.
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