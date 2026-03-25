L’Hospitalet abre la puerta al futuro biopol con una incubadora de ‘startups’ bendecida por el Idibell

“Cuando vinimos y vimos el edificio, entendimos que aquí no había solo una operación inmobiliaria, sino un lugar para que la investigación se acerque a la empresa y la empresa a la clínica; y eso, hoy, es una necesidad”. Lo dice el Director de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (Idibell), Gabriel Capella. Se refiere al edificio de Greenvia, ubicado junto a la Granvía de L’Hospitalet de Llobregat, justo en la frontera con los terrenos en los que la ciudad y la Generalitat proyectan un polo biomédico de referencia en “el sur de Europa”.

Este futuro clúster todavía tardará entre 15 y 20 años, según las previsiones actuales, en materializarse. Sin embargo, el inmueble de Greenvia, vacío y a la espera de encontrar inquilino desde hace más de dos años, abre a la puerta a que, de algún modo, el biopol empiece a andar mucho antes de que se urbanicen los terrenos. Es aquí donde Idibell y el campus sanitario que envuelve a Bellvitge han visto la oportunidad para adelantarse y empezar a impulsar el ámbito de la mano del sector privado.

“Nos dimos cuenta de que Greenvia está situado en un polo de generación de conocimiento sanitario de referencia: el Campus Salud Bellvitge”, sigue el director del Idibell, quien confía en que Greenvia Labs, el proyecto que el edificio prevé acoger de cara al año que viene, “puede ayudar a acelerar que esta generación de conocimiento se convierta en valor, actividad y riqueza en el territorio, mientras hacemos realidad el bioclúster de innovación y salud”

José Luis García, responsable de la gestión del patrimonio del Grupo Fornesa&Sala —la promotora que desarrolló el edificio—, señala que se encuentran en pleno proceso para diseñar un espacio en el que ‘startups’ y otras empresas puedan instalarse para investigar e innovar cerca del campus científico. “Queremos ser un ‘puente’ para que el talento y los proyectos del territorio encuentren espacio y velocidad”, señala. En esta línea, Gabriel Capella apunta que el futuro Greenvia Labs es “una oportunidad para que la empresa tenga acceso directo al entorno del Campus Salud Bellvitge”. Así desde el Idibell contribuirán “impulsando una incubadora para apoyar proyectos en fase temprana y facilitar su validación y maduración en un entorno clínico.”

Una base sólida, pero insuficiente

El mismo director del Idibell reivindica el trabajo hecho durante las últimas décadas para impulsar el campus de salud de Bellvitge, que además del hospital y la Universitat de Barcelona (UB) suma en su entorno equipamientos de primer nivel como el mismo Idibell, el Institut Català d’Oncològia (ICO) o, más recientemente, el nuevo servicio del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Sin embargo, considera también que el campus es “necesario, pero no suficiente” para construir el futuro bioclúster. “Hace falta la implicación de la iniciativa privada. Greenvia Labs es un ejemplo de cómo el sector privado puede acelerar esta transformación y anticiparla, aportando actividad real y enriqueciendo un ecosistema vivo y dinámico mientras el proyecto global madura”, asevera.

Acceso principal del edificio Greenvia de L'Hospitalet de Llobregat. / Ricard Cugat

Una vez esté en pleno rendimiento, según el Govern, el polo biomédico contribuirá en la creación de "casi 50.000 puestos de trabajo y que facturará más de 7.000 millones de euros", lo que supone una aportación al producto interior bruto PIB catalán de más de 4.500 millones de euros, equivalente al 1,42% del PIB anual de Catalunya. Una consolidación que, sin embargo, puede tardar cerca de dos décadas en llegar.

La incubadora y las empresas en Greenvia Labs podrán llegar así mucho antes. El Grupo Fornesa&Sala trabaja ahora con compañías para definir los espacios y servicios que integrará el edificio con la mirada puesta en empezar la fase de obras y adecuación a finales de este 2026 y tener los espacios disponibles, que se diseñarán en colaboración con Cosymbio Labs, a principios de 2027 para poder dar inicio a la actividad.

En cuanto a la incubadora, el proceso de selección se está diseñando ahora mismo. “Lo que sí tenemos claro es el criterio: queremos que las empresas y proyectos seleccionados aporten soluciones a los grandes desafíos del Campus Salud Bellvitge”, señala Gabriel Capella. “Por eso priorizaremos ámbitos como cáncer, neurociencias, medicina regenerativa, enfermedades raras del adulto y tecnología avanzada para procedimientos invasivos”, añade.

Las compañías que aterricen

Por un lado, el CoLab de Greenvia Labs podrá acoger empresas en diferentes fases, ya sean ‘startups’, ‘scale-ups' o empresas consolidadas, según la configuración de los espacios. Capella explica que las empresas ya maduras que se instalen tendrán un espacio donde podrán estar todo el tiempo que necesiten.

Así, por otro lado, las ‘startups’ y los proyectos que acojan en la incubadora no podrán estar más de cinco años. “El objetivo es que salgan con la máxima madurez regulatoria y un modelo de negocio definido”, insiste el director del Idibell.

El proyecto se ha dado a conocer públicamente en un acto organizado por la patronal de L'Hospitalet y la comarca AEBALL que ha tenido lugar este mismo 25 de marzo en el mismo edificio Greenvia. El evento ha contado también con la participación del alcalde de L'Hospitalet, David Quirós, quien ha puesto en valor las instituciones públicas ya consolidadas en el territorio, así como las potencialidades que ofrecen otras infraestructuras y espacios clave cercanos a Bellvige como son el aeropuerto, la Zona Franca o la Fira. Así, el mismo Quirós ha adelantado que, en los próximos meses, las instituciones vinculadas al futuro polo biomédico aprobaran los estatutos para constituir una entidad que se bautizará como Asociación Bioclúster. "Será la herramienta de referencia para impulsar proyectos, sumar recursos e ir un paso más allá", ha comentado el edil.