Encuentran sin vida el cuerpo de Antonio, desparecido en Badalona desde principios del mes de marzo

Tras más de 20 días de búsqueda incansable, se confirma la peor de las noticias para los allegados de Antonio García, vecino del barrio de Llefià de Badalona, que desapareció a principios de marzo. La familia ha confirmado a EL PERIÓDICO que su cuerpo ha sido encontrado sin vida este martes.

El traspasado, que padecía alzhéimer, fue visto por última vez el día 2 de marzo en las inmediaciones de un centro de día, y la familia temía que debido a su enfermedad podría haberse desorientado. No tardaron en dar aviso a los Mossos d'Esquadra, que comenzaron su búsqueda.

Desde entonces, han sido varias las batidas ciudadanas que han salido por las calles de Badalona y sus inmediaciones para encontrar, sin éxito, a Antonio.

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Así, tras más de tres semanas de búsqueda incesante, la familia ha querido "agradecer de corazón la ayuda, el apoyo y la colaboración recibida durante estos días".