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20 días de búsqueda incesante

Encuentran sin vida el cuerpo de Antonio, desparecido en Badalona desde principios del mes de marzo

La familia ha confirmado el hallazgo, y agradece la ayuda y colaboración ciudadana, que llevó a cabo varias batidas por la ciudad para encontrarle

Los Mossos d'Esquadra buscan a Antonio, vecino de Badalona desparecido desde el 2 de marzo

Antonio, vecino de Llefià desparecido a principios de marzo y hallado sin vida más de 20 días después

Antonio, vecino de Llefià desparecido a principios de marzo y hallado sin vida más de 20 días después / MOSSOS D'ESQUADRA

Gerardo Santos

Gerardo Santos

Badalona
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Tras más de 20 días de búsqueda incansable, se confirma la peor de las noticias para los allegados de Antonio García, vecino del barrio de Llefià de Badalona, que desapareció a principios de marzo. La familia ha confirmado a EL PERIÓDICO que su cuerpo ha sido encontrado sin vida este martes.

El traspasado, que padecía alzhéimer, fue visto por última vez el día 2 de marzo en las inmediaciones de un centro de día, y la familia temía que debido a su enfermedad podría haberse desorientado. No tardaron en dar aviso a los Mossos d'Esquadra, que comenzaron su búsqueda.

Desde entonces, han sido varias las batidas ciudadanas que han salido por las calles de Badalona y sus inmediaciones para encontrar, sin éxito, a Antonio.

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Así, tras más de tres semanas de búsqueda incesante, la familia ha querido "agradecer de corazón la ayuda, el apoyo y la colaboración recibida durante estos días".

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