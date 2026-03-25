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Desahucio del bloque de Sant Agustí en Barcelona, en directo | Última hora de las movilizaciones, el caso de Txema y reacciones

Movilización frente al número 14 de la calle de Sant Agustí en el barrio de Gràcia para evitar el desalojo de uno de sus vecinos

Movilización frente al número 14 de la calle de Sant Agustí en el barrio de Gràcia para evitar el desalojo de uno de sus vecinos / Jordi Cotrina / EPC

Gisela Macedo

Gisela Macedo

Barcelona
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Decenas de vecinos y vecinas de Barcelona se concentran desde primera hora de este miércoles frente al bloque Sant Agustí, en el barrio de Gràcia, para impedir el desahucio de Txema, uno de sus residentes. La protesta, convocada por el Sindicat de Llogateres, se produce después de que el edificio fuera adquirido en 2023 por el fondo neerlandés New Amsterdam Developers (NAD), al que los inquilinos acusan de negarse a renovar los contratos para reformar el inmueble y transformarlo en ‘colivings’, habitaciones de alquiler a precios elevados orientadas principalmente a público extranjero.

Las movilizaciones comenzaron ya el martes por la tarde con una marcha hasta el edificio, ubicado en el número 14 de la calle Sant Agustí, a pocos metros de la avenida Diagonal, y continuaron durante la noche con conciertos, parlamentos, una cena popular y una acampada. Txema, el afectado, lleva 11 años viviendo en el bloque y que ha decidido resistir ante lo que considera un modelo que “expulsa a los vecinos de la ciudad”.

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EL PERIÓDICO abre este directo para seguir la última hora del bloque Sant Agustí.

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