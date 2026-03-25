Desahucio del bloque de Sant Agustí en Barcelona, en directo | Última hora de las movilizaciones, el caso de Txema y reacciones

Decenas de vecinos y vecinas de Barcelona se concentran desde primera hora de este miércoles frente al bloque Sant Agustí, en el barrio de Gràcia, para impedir el desahucio de Txema, uno de sus residentes. La protesta, convocada por el Sindicat de Llogateres, se produce después de que el edificio fuera adquirido en 2023 por el fondo neerlandés New Amsterdam Developers (NAD), al que los inquilinos acusan de negarse a renovar los contratos para reformar el inmueble y transformarlo en ‘colivings’, habitaciones de alquiler a precios elevados orientadas principalmente a público extranjero.

Las movilizaciones comenzaron ya el martes por la tarde con una marcha hasta el edificio, ubicado en el número 14 de la calle Sant Agustí, a pocos metros de la avenida Diagonal, y continuaron durante la noche con conciertos, parlamentos, una cena popular y una acampada. Txema, el afectado, lleva 11 años viviendo en el bloque y que ha decidido resistir ante lo que considera un modelo que “expulsa a los vecinos de la ciudad”.

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EL PERIÓDICO abre este directo para seguir la última hora del bloque Sant Agustí.

El ayuntamiento exige a la propiedad que “mueva ficha” El comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, declaró el martes que el consistorio parte de la premisa de que las viviendas deben destinarse a uso residencial y reclamó a la propiedad que dé pasos para resolver la situación. El gobierno municipal ha expresado además su “rechazo frontal” a las actuaciones de New Amsterdam Developers y al tipo de actividad económica que pretende desarrollar en la finca.

La Sindicatura de Greuges se ofrece para mediar La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha aceptado la petición del Sindicat de Llogateres para mediar con el objetivo de evitar los desahucios en el bloque Sant Agustí, en una intervención similar a la que ya realizó en conflictos como la Casa Orsola o las fincas municipales de Vallcarca.

Txema: “La vivienda debe ser un derecho y no un negocio” En declaraciones a los medios, Txema ha insistido en que la protesta busca denunciar un modelo de ciudad que expulsa a los residentes. “La vivienda debe ser un derecho y no un negocio. No pasarán. No conseguirán echarnos de casa”, ha afirmado.

“El bloque Sant Agustí será indesahuciable” Portavoces del sindicato han asegurado que mantendrán la movilización para evitar el desahucio y han lanzado un mensaje directo a la propiedad: “Se les ha acabado el chollo en Barcelona. El bloque Sant Agustí será indesahuciable”.

Los concentrados denuncian la conversión del edificio en ‘colivings’ Los vecinos y el Sindicat de Llogateres acusan al fondo propietario, New Amsterdam Developers, de querer reformar la finca para dividir las viviendas y convertirlas en habitaciones de alquiler de alto precio destinadas principalmente a público extranjero. Desde la organización sostienen que este tipo de operaciones están generando un creciente rechazo en la ciudad.

El vecino afectado asegura que resistirá al desahucio Txema, el inquilino al que no se le ha renovado el contrato tras once años viviendo en el bloque, ha explicado que ha decidido resistir porque considera que el caso trasciende su situación personal. “Esto no es un problema personal. Hoy soy yo, pero podría haber sido cualquier otro vecino”, ha declarado ante los medios.

Aumenta la concentración de apoyo al inquilino afectado A partir de las 7.30 horas, más personas se han ido sumando a la concentración convocada por el Sindicat de Llogateres. Los asistentes se agrupan frente al portal del número 14 de la calle Sant Agustí con pancartas y consignas contra la especulación inmobiliaria.