Decenas de entidades sociales suscriben un manifiesto "por una Badalona justa y digna" e instan a Albiol a tomar medidas contra el sinhogarismo

Una cincuentena de asociaciones Badalona se han unido para instar al gobierno municipal, liderado por Xavier Garcia Albiol, a tomar medidas para combatir la pobreza y la emergencia social. Lo hacen a través de la llamada Declaración de Badalona, una suerte de manifiesto que aboga por "reforzar la cohesión social, combatir las desigualdades y garantizar una respuesta humanitaria ante las situaciones de vulnerabilidad, también el sinhogarismo, con especial atención a los territorios y colectivos más desfavorecidos". La presentación en sociedad del escrito, impulsado por la plataforma Badalona Acull y la Federació d'Associacions Veïnals de Badalona (FAVB), ha tenido lugar este miércoles en el barrio de Sant Crist.

Durante el acto —celebrado ante la misma parroquia en que cinco días después de la desocupación del antiguo instituto B9 decenas de vecinos impidieron que se les ofreciese refugio y comida a una quincena de los desalojados del gran asentamiento—, han tomado la palabra la directora de la Fundació La Salut Alta, Ana Martínez; el presidente de la FAVB, Rubén García; y el portavoz de Badalona Acull, Carles Sagués. El acto ha sido presentado por la periodista Sara Muñoz, y la bienvenida a los asistentes, que han llenado una de las salas de la parroquia, ha corrido a cargo del rector de la misma, que ha recordado que "la casa del Señor es la casa de todos".

La sala de la parroquia del barrio de Sant Crist de Badalona en que se ha presentado la 'Declaración de Badalona', abarrotada de asistentes / Zowy Voeten

Los firmantes de la declaración, que ya está abierta a adhesiones, resaltan que "para reducir las desigualdades sociales y evitar la fractura en la cohesión social de la ciudad, es imprescindible impulsar el desarrollo de políticas comprometidas que mejoren el acceso, la cantidad y la calidad de los servicios públicos". A la vez, subrayan, "es necesario promover la ocupación de calidad y fomentar la cooperación y la corresponsabilidad de la administración, sobre todo local, con la ciudadanía".

El sinhogarismo, en el foco

Los consensos y las peticiones que han plasmado los firmantes en su declaración responden a las críticas que las entidades sociales han levantado contra las políticas del gobierno de Albiol respecto al sinhogarismo en Badalona en los últimos meses. Los sucesos más recientes tienen que ver con la muerte de cinco personas que dormían en las calles de la ciudad este 2026. La primera de ellas, la víspera de Reyes, en plena ola de frío, y con el contexto de una operación municipal para resguardar a los sintecho muy criticada por la oposición. Esta situación es la que llevó a los demás partidos del Pleno municipal a forzar un Pleno extraordinario para hablar que el gobierno local rinda cuentas al respecto, que tendrá lugar este viernes 27, al mediodía.

Una cincuentena de entidades firman el manifiesto de la 'Declaración de Badalona' / Zowy Voeten

Sin embargo, las críticas al Ayuntamiento en este sentido vienen de más atrás en el tiempo. En mayo de 2024, antes de cumplirse el primer año de mandato de Albiol, se cerró el único albergue municipal para personas sin hogar, Can Bofí Vell, lo que causó que la Síndica de Greuges abriese una actuación de oficio. Meses más tarde, el Ayuntamiento dejó la Taula Sense Llar de Badalona, una plataforma de entidades que lucha contra el sinhogarismo y que, entre otras, lleva a cabo los recuentos de personas sintecho en la ciudad. Según los datos publicados por la Síndica hace ahora un mes, en Badalona son 629 las personas que pernoctan o bien en la vía pública o bien en asentamientos irregulares. Ya en diciembre de 2025, tras la desocupación del antiguo instituto B9, unas 250 personas eran expulsadas sin alternativa habitacional del recinto donde malvivían. Que el acto de presentación de la Declaración de Badalona haya tenido lugar precisamente en esta parroquia, en la plaza de Cuba, tiene una gran carga simbólica para los impulsores: "No es casualidad que estemos aquí", ha declarado Sagués, que ha finalizado su intervención instando a otros municipios a suscribir declaraciones análogas. "Esto no ha ser un manifiesto más, queremos que este sea el principio de algo más importante, ya qye estos compromisos responden a sueño de tener una Badalona justa y digna".

Nueve propuestas

El manifiesto se sustenta en nueve propuestas, muy en la línea de lo que la oposición pondrá sobre la mesa en el Pleno extraordinario del viernes. Proponen la creación de un comedor social y la apertura de un albergue municipal —al estilo del extinto Can Bofí Vell—; la participación del gobierno municipal en el Consell d'Entitats y en la Taula Sense Llar de Badalona; la garantía de que el Ayuntamiento empadrone a personas sin domicilio fijo o en situaciones de vivienda informal; la ampliación del parque de vivienda social y, en esa línea, el impulso a la vivienda dotacional a través de la habilitación de propiedades municipales. Asimismo, los firmantes también proponen crear un servicio de inspección del alquiler de viviendas y habitaciones o la definición de protocolos y recursos para atender a personas vulnerables ante situaciones meteorológicas adversas.

Además, los firmantes aseguran constatar que en la ciudad existen "edificios con graves problemas estructurales, como en el pasaje de la Torre, en la calle Granada, o en la calle Canigó". Problemas que, declaran, "han puesto de manifiesto que la vivienda, y también la atención a las personas, requieren de la actuación de la administración local". También recuerdan que "Badalona y las ciudades del entorno han sido siempre ciudades de acogida de miles de trabajadores y trabajadoras venidos de muchos lugares a la búsqueda de nuevas oportunidades para mejorar sus condiciones de vida y de trabajo".