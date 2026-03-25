Cornellà invierte 3,2 millones de euros en un “ambicioso plan” para reparar las aceras de la ciudad y mejorar la accesibilidad

El Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat) ha puesto en marcha un "ambicioso proyecto" de mejora integral de las aceras de la ciudad. Tras un análisis "exhaustivo" del estado de las calles, el consistorio ha determinado una lista de aceras y calles que necesitan actuaciones concretas y específicas de diferente magnitud para adecuarlas y mejorarlas con el objetivo de hacerlas más accesibles, cómodas y seguras.

El Plan de Aceras contempla unas setenta actuaciones en veredas de todos los barrios de Cornellà. "Cada actuación tiene un nivel de intervención específico de acuerdo con su superficie y necesidad. Entre las intervenciones más habituales destacan: renovación de pavimentos deteriorados, ampliación de superficie, eliminación de barreras arquitectónicas o mejora de espacios verdes, entre otras", explica el consistorio en un comunicado. El proyecto, iniciado recientemente, tiene un presupuesto de 3.200.000 euros y está previsto que se desarrolle en dos años.

Ya se han realizado actuaciones en tramos de la avenida de Salvador Allende, en una parte de la calle de Joan Fernández, en la calle del Rosselló, y también se han llevado a cabo mejoras en una rampa de la calle de Josep Cuxart. Las actuaciones previstas próximamente son: las calles de la Verge de Montserrat (en el tramo hasta la pasarela del río), de Mateu Oliva, de la Terra Alta y de la Anoia, algunos tramos de las avenidas del Baix Llobregat y de Salvador Allende, así como la carretera de Esplugues y de l’Hospitalet, y la plaza de Can Suris.

Intervención del Plan de Aceras de Cornellà para 2026. / Ayuntamiento de Cornellà

Mantenimiento del espacio público

El Plan de Aceras forma parte de las inversiones previstas para este 2026 en materia de mantenimiento del espacio público para evitar su degradación y actuar de forma transversal. Entre ellas, destaca también la inversión de 720.000 euros en un Plan de Iluminación que permitirá mejorar la iluminación en calles poco transitadas para aumentar la sensación de seguridad. También se dará impulso al Plan de Sombras, con la colocación de nuevos toldos para favorecer la sombra en diferentes espacios.

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Estos proyectos, junto con otros como el Pam a Pam (pequeñas actuaciones exprés en las calles), se suman al presupuesto municipal destinado al mantenimiento, conservación, protección y limpieza del espacio público, de más de 34 millones de euros para este año, con el objetivo prioritario de tener espacios públicos con unos estándares de calidad adecuados para favorecer la convivencia, reforzar la seguridad y mejorar el bienestar de las personas.