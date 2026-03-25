En Hort-Guinardó
Las obras de la L9 de metro en Barcelona afectarán al tráfico de la ronda del Guinardó a partir del lunes
La L9 de metro conectará sus dos extremos en 2031 y se completará en 2032
El avance de las obras de la estación Guinardó-Sant Pau de la L9 de metro en Barcelona requerirá un cambio en la circulación en la ronda del Guinardó a partir del próximo lunes 30 de marzo, según informa el Departament de Territori de la Generalitat este miércoles.
Los trabajos que están actualmente en marcha tienen como objetivo completar la obra civil y la estructura interior de la estación y se enmarcan en las actuaciones de cara a la finalización del tramo central de la L9/L10 de metro.
Para implantar los cambios necesarios, el domingo 29 de marzo se cortará el tráfico de la ronda del Guinardó en sentido Llobregat y se habilitarán itinerarios y paradas alternativas para los servicios de los buses H6, V21 y 191.
Dos carriles en sentido Llobregat
Los cambios previstos en la circulación a partir del lunes suponen modificar los carriles en sentido Llobregat, dejando solo dos. Uno será compartido por vehículos y autobuses y otro será para bicicletas, ambos ubicados junto a los carriles de sentido Besòs.
Territori está construyendo la estación Guinardó-Hospital de Sant Pau de la L9 a la altura del nuevo Hospital de Sant Pau y la calle de Sant Quintí, que constituirá un intercambiador con la L4. Desde el departamento destacan que el pozo de la estación ya está excavado y tiene una profundidad de 76 metros. El final de esta fase de la obra civil llegará el próximo verano, tras la cual se llevarán a cabo los trabajos de arquitectura e instalaciones.
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