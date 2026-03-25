Tres detenidos
Cae una banda que robaba a personas mayores en cajeros de Barcelona y Arenys de Mar
La policía les atribuye al menos 10 casos, en los que espiaban el código PIN antes de hurtarles las libretas bancarias
Los Mossos d'Esquadra y la Policía Local de Arenys de Mar (Maresme) han detenido a tres personas acusadas de robar dinero a gente mayor después de hurtarles las libretas de ahorros. Son dos hombres, de 56 y 57 años, y una mujer de 60 que fueron arrestados el sábado. La investigación comenzó cuando un vecino de Arenys denunció que le habían robado la libreta a la salida del cajero y le habían retirado 1.150 euros.
Con las cámaras de seguridad, los investigadores vieron cómo un hombre había observado a la víctima para memorizar el código PIN antes de que otro individuo le robara la libreta. Los Mossos concluyeron que había al menos tres implicados, responsables también de nueve hechos iguales en Barcelona. Los tres formaban parte de un grupo criminal más grande.
Los arrestados están acusados de delitos de hurtos y estafas, así como de pertenencia a grupo criminal. Los tres tienen múltiples antecedentes y la mujer estaba en situación de libertad provisional. Pasaron este martes a disposición del juzgado en funciones de guardia de Arenys de Mar.
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