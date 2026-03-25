Barcelona dedicará unos jardines al Pare Manel en Nou Barris, donde veló por los desfavorecidos

El popular Pare Manel, conocido por su entrega para mejorar la vida de los más desfavorecidos de la ciudad, pondrá nombre a unos jardines en Barcelona. Será en Nou Barris, el distrito donde el sacerdote centró su labor durante más de 40 años, sobre todo en los barrios de Verdum y Roquetes. Les consagró su afán mediante numerosas campañas e iniciativas, como los conciertos para recaudar fondos en que numerosos artistas catalanes han participado y que han seguido celebrándose más allá de la muerte del sacerdote, en 2020, a los 75 años de edad.

El consejo del distrito de Nou Barris aprobó por unanimidad este martes que el Pare Manel bautice un nuevo jardín entre la Via Favència y la calle de Les Torres, en el barrio de Roquetes. La zona verde se situará en las inmediaciones del nuevo mercado de Montserrat, inaugurado el pasado sábado, y se plantará tras la demolición de parte de la antigua plaza de abastos, colindante al edificio recién estrenado.

El nombre del Pare Manel -el apelativo eclesial pero también cariñoso bajo el que se ocultaba Manel Pousa Engroñat- se incorporará al mapa de la urbe por una iniciativa popular que ahora supera los últimos trámites antes de que se materialice, una vez que el antiguo mercado se derribe y se cree el jardín. Los partidos recordaron en el pleno del distrito la contribución del religioso a partir de los años 70 para aliviar las necesidades de jóvenes en riesgo, familias en situación de exclusión social y presos.

Una fundación notoria

El papel del religioso adquirió especial notoriedad a partir de que naciera la Fundación Pare Manel en 2004, dedicada en especial a alfabetizar y auxiliar a inmigrantes y ofrecer reinserción social a presos. Los grupos municipales coincidieron en que el legado del capellán es “incuestionable” y lo describieron como un referente de la justicia social en Nou Barris, que alberga algunas de las zonas más empobrecidas de Barcelona. El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, definió al Pare Manel como una “escuela de ciudadanía” para muchos barceloneses.

Además, la mayoría del consejo también apoyó dos modificaciones ya anunciadas del nomeclátor. Por un lado, la rotonda dedicada a Manolo Vital -el conductor que el premiado filme ‘El 47’ ha inmortalizado por secuestrar un bus para que diera servicio a Torre Baró- se reconvertirá en la plaza de Manolo Vital y Carme Vilà, esposa del chófer. También se ratificó que la vía que se abre entre las calles Palamós y S’Agaró pase a ser la calle Victòria Escrich Vidal, activista vecinal que reclamó el derribo de las torres de la antigua prisión de Trinitat Vella, donde estuvo encarcelada por sus convicciones políticas durante el franquismo.