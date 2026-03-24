La UPC presenta el Raig FNB, el primer velero autónomo y sostenible diseñado por sus estudiantes

Tras nueve meses de desarrollo, 26 estudiantes de la Facultat Nàutica de Barcelona (FNB-UPC) han presentado este martes el Raig FNB, un velero autónomo y sostenible diseñado y construido íntegramente por ellos mismos.

El grupo detrás de esta embarcación, que hoy ha navegado por el Mediterráneo por primera vez, está formado por alumnos de tres grados y máster distintos de la facultad: el de Tecnologías Marinas, el de Náutica y Transporte Marítimo y el de Ingeniería en Sistemas y Tecnología Naval. El decano de la FNB, Juan Antonio Moreno, ha celebrado el éxito del proyecto: “Representa la transversalidad de nuestros estudios, incluyendo robótica, construcción, ingeniería naval y telecomunicaciones”.

La UPC presenta Raig FNB, el velero autónomo construido por estudiantes de la Facultat de Nàutica de Barcelona que competirá en ‘La Micro Ruta de la Sal’. / Zowy Voeten / EPC

Transporte del futuro

El proyecto se enmarca dentro de la nueva competición universitaria ‘La Micro Ruta de la Sal’, que rinde tributo a una ruta comercial que nació hace 180 años para transportar esta sustancia de las Baleares a la capital catalana. Su impulsor es el catedrático de la UPC Xavier Martínez Garcia, que ha explicado que nace de la necesidad de lograr “un comercio marítimo más sostenible”. El 90% del comercio mundial se desarrolla por vía marítima, que es responsable del 3% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. En el futuro, “el comercio marítimo sostenible tiene que estar acompañado de la navegación autónoma”, ha destacado Martínez.

El académico también pone en valor la innovación de este proyecto para la ingeniería naval: “No conocemos ninguna iniciativa de navegación autónoma de larga distancia como la que proponemos con la Micro Ruta de la Sal”.

La UPC presenta Raig FNB, el velero autónomo construido por estudiantes de la Facultat de Nàutica de Barcelona que competirá en ‘La Micro Ruta de la Sal’. / Zowy Voeten / EPC

Embarcación funcional

El Raig FNB, de tres metros de eslora, está construido con fibra de vidrio, material ligero y resistente. La principal dificultad del proyecto ha radicado en lograr que el velero sea completamente autónomo, ha explicado Nicole Fabián, estudiante responsable de la coordinación de los miembros del equipo. "Le indicamos un punto de partida y otro de llegada, lo dejamos en el mar y ya no intervenimos más", ha remarcado.“Además de hacer el propio casco, lo difícil fue el sistema, que es el alma del barco”, ha señalado el responsable del equipo técnico, Aleix Rascón. Al tratarse de una embarcación ligera, la batería permite que el barco pueda navegar durante cinco días, alcanzando una velocidad superior a los cinco nudos.

La UPC presenta Raig FNB, el velero autónomo construido por estudiantes de la Facultat de Nàutica de Barcelona que competirá en ‘La Micro Ruta de la Sal’. / Zowy Voeten / EPC

La coordinación ha sido otro de los desafíos, ya que el desarrollo de la embarcación ha sido paralelo a su actividad lectiva. “No todo ha sido bonito, había momentos que no nos llegaban los productos, o no podíamos trabajar a causa de los exámenes”, ha recordado Fabián.

La UPC presenta Raig FNB, el velero autónomo construido por estudiantes de la Facultat de Nàutica de Barcelona que competirá en ‘La Micro Ruta de la Sal’. / Zowy Voeten / EPC

Rumbo al mercado laboral

El intercambio de conocimientos y contactos con las distintas titulaciones es lo más valorado por los estudiantes. "Hemos aprendido todos de todos. Hemos desarrollado habilidades como la programación, elección de sistemas, publicidad o control de vela”, ha destacado Nicole Fabián.

El velero representa un “salto cualitativo respecto a las clases de teoría”, ha constatado el decano de la FNB. “Hacer proyectos reales desde el diseño hasta la navegación es importante para su preparación” para el mercado laboral, ha coincidido el catedrático Xavier Martínez.

La UPC presenta Raig FNB, el velero autónomo construido por estudiantes de la Facultat de Nàutica de Barcelona que competirá en ‘La Micro Ruta de la Sal’. / Zowy Voeten / EPC

Próxima exhibición

Una vez construido el velero, lo que esperan con ganas en la Facultat de Nàutica de Barcelona es la excursión a la bahía de Sant Antoni de Portmany, en Ibiza, donde entre el 2 y el 5 de abril participarán en la primera exhibición de embarcaciones previa a la regata.

Noticias relacionadas

La competición final tendrá lugar en esta misma localización en marzo de 2027, y además de la UPC, también contará con la participación de equipos de la Universidad Politécnica de Cartagena, la Universidad de Cantabria, la Universidad de Cádiz y el MAM, un conjunto formado por tres centros de formación profesional ibicencos.