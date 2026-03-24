El Síndic interviene para frenar el desahucio de vecinos del bloque Sant Agustí, comprado por un fondo de inversión

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha aceptado la petición del Sindicat de Llogateres de Catalunya de que medie para evitar los desahucios de vecinos del bloque de la calle de Sant Agustí 14, en el distrito de Gràcia, que ahora está en manos de un fondo de inversión que quiere convertir el bloque en un 'coliving' para extranjeros.

La Sindicatura ha informado este martes de que ha aceptado la petición para intervenir en un proceso de mediación sobre ese edificio, como ya ha hecho en los casos de la Casa Orsola y las fincas municipales de Vallcarca.

En un comunicado, el Sindicat de Llogateres, Sindicat d'Habitatge de Gràcia y vecinos del bloque Sant Agustí han explicado que piden la mediación del Síndic de Greuges de Barcelona para evitar el desahucio de un vecino fijado para miércoles 25 de marzo y para que "pueda facilitar el diálogo" con la propiedad y "negociar una solución que permita que nadie tenga que marcharse de su casa".

Los vecinos aseguran que desde que el fondo de inversión New Amsterdam Developers (NAD) compró el edificio en el año 2023 han hecho "varios intentos de ponerse en contacto con la propiedad para conseguir nuevos contratos y evitar las expulsiones" y que la respuesta de la propiedad siempre ha sido negativa y "ha seguido adelante con su plan de no renovar los contratos de alquiler, expulsar a la gente que vive en el bloque, realizar obras en el edificio e instalar 'colivings'" en la finca, ubicada a unos pasos por encima de la avenida Diagonal, en el barrio de Gràcia.

Bloque Sant Agustí, en Gràcia

El ayuntamiento defiende el uso residencial

A raíz de estos anuncios, el comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera, ha explicado el posicionamiento municipal sobre la situación de la finca, que parte de "la necesidad de que las viviendas se deben destinar a uso residencial" y ha exigido a la propiedad que "mueva ficha".

Joan Ramon Riera ha expresado en nombre del gobierno municipal el "rechazo frontal a las actuaciones llevadas a cabo por la propiedad, New Amsterdam Development" y "el tipo de actividad económica" que lleva a cabo.

Además, ha exigido a la empresa parar todos los procesos judiciales que ha promovido y volver a "la vía de diálogo que el Ayuntamiento de Barcelona abrió el pasado otoño".

Sobre la mediación del Síndic, Riera ha señalado que "se manifiesta claramente entre privados" y que el gobierno municipal la valora "positivamente" y alenta a que "salga adelante y llegue a buen puerto".

Multa por obras sin licencia

En 2024, el Síndic ya pidió inspeccionar este bloque a raíz de una queja ciudadana por las obras de derribo de paredes y cambio de distribución que se llevaban a cabo sin los permisos adecuados.

Esto dio como resultado que el ayuntamiento incoara un expediente de legalidad urbanística para ordenar que se procediera, en un plazo de dos meses, a la legalización de las obras.

El comisionado de Vivienda ha explicado que el consistorio ha desplegado sus servicios de inspección y ha interpuesto sanciones a New Amsterdam Development por valor de 20.000 euros por hacer las obras sin licencia.

Riera ha añadido que se ha pedido a la Generalitat que active la actividad inspectora y de disciplina del control del tope de precios de alquiler de vivienda, que también afecta al alquiler de habitaciones y el alquiler de temporada, y que también se podría estar vulnerando en esta finca.

El caso de éxito de la Casa Orsola

En 2025, el Síndic de Greuges de Barcelona, David Bondia, lideró la mediación en la Casa Orsola, para buscar un acuerdo viable y realista entre las partes.

Fruto de la mediación, se consiguió una compra conjunta entre Hábitat 3 y el ayuntamiento que paró los desahucios y convirtió las viviendas libres en protegidas, recuperándolas para alquiler asequible con una inversión municipal menor.

Sobre la posibilidad de usar la misma fórmula para solucionar el conflicto de Sant Agustí 14, el comisionado Riera ha dicho que para ello "hace falta que la propiedad manifieste la voluntad de vender y este no es el caso".