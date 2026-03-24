Sabadell empieza a construir el primer centro para mayores con discapacidad intelectual en el Vallès

Las obras de la nueva residencia y centro ocupacional para personas con discapacidad intelectual en proceso de envejecimiento ya han comenzado en el barrio de Can Gambús, en Sabadell. Según el Ayuntamiento, se trata del primer equipamiento de estas características en el Vallès Occidental, y lo han concebido “para ofrecer una atención integral y continuada a este colectivo”.

El proyecto es fruto de una colaboración público-privada. La construcción correrá a cargo de la Fundació Barnola-Vallribera en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Sabadell, mientras que la gestión de los servicios recaerá en CIPO. El equipamiento cuenta también con el apoyo de la Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona, así como con la colaboración de la Fundació Fluidra. El presupuesto total asciende a 4,5 millones de euros.

Alta demanda de plazas residenciales

El consistorio afirma que el nuevo centro nace con el objetivo de dar respuesta a la elevada demanda de plazas residenciales para personas con discapacidad en la comarca. Actualmente, el Vallès Occidental acumula 466 personas en lista de espera, la cifra más alta de Catalunya. En este contexto, el equipamiento pretende aliviar la presión sobre los servicios existentes y ofrecer un modelo de atención más especializado.

Además, el proyecto aborda una necesidad creciente: el envejecimiento prematuro de las personas con discapacidad intelectual, que a menudo requieren apoyos específicos que hasta ahora no se han contemplado de forma suficiente. La situación se ve agravada por el límite de edad de 65 años en los centros ocupacionales, pese al aumento de la esperanza de vida de este colectivo.

Servicios sociales y sanitarios en un mismo espacio

El futuro equipamiento contará con una superficie de 2.800 metros cuadrados y tendrá capacidad para 48 personas en régimen residencial, distribuidas en tres edificios independientes con unidades de convivencia reducidas. También incluirá espacios ocupacionales y servicios complementarios como cocina, lavandería y zonas comunes polivalentes.

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Asimismo, el centro incorporará servicios vinculados a la salud, como fisioterapia, podología o atención psicológica, con el objetivo de ofrecer una atención integral. El modelo apuesta por adaptar los apoyos a cada persona, garantizar estabilidad y evitar cambios innecesarios de recurso, favoreciendo un entorno cercano e integrado en el barrio.