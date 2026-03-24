Un operativo de limpieza de Badalona desaloja a los asentados bajo la C-31 por "graves problemas de insalubridad"

El Ayuntamiento de Badalona ha desplegado esta mañana de martes un operativo formado por las brigadas de limpieza y la Guardia Urbana en el asentamiento de personas sin techo bajo el puente de la C-31. Fuentes municipales apuntan a que "los técnicos han detectado que existen graves problemas de salubridad" en la zona, "con las consecuentes quejas de los vecinos".

Trabajadores municipales de limpieza han retirado tiendas de campaña, colchones y residuos que se acumulaban en la zona. Lo han hecho bajo la vigilancia de un despliegue de agentes de la Guardia Urbana de Badalona (con presencia del Grup Especial d'Intervenció Policial), que se ha desplazado para "acompañar a los técnicos", indica el Ayuntamiento. El consistorio añade que los Servicios Sociales también se han desplegado bajo el puente para "atender a las personas que están allí".

Por el momento, el Ayuntamiento no confirma cuántas personas han sido atendidas, o si se hubiera realojado a alguna, ni si da por finalizado el asentamiento. De todas maneras, la quincena de personas que el Ayuntamiento indica pasaban ahí la noche se tendrán que marchar, ya que los productos de limpieza que se han aplicado "hacen que durante unos días no se pueda estar ahí", declaran fuentes municipales. El operativo se ha desarrollado sin incidentes.

Trabajadores de limpieza municipal de Badalona en el operativo bajo el puente de la C31 / ZOWY VOETEN

Este martes, partidos de la oposición han denunciado el operativo. "El gobierno de Albiol no piensa en clave de limpieza —ha manifestado Guanyem en redes sociales—. Esto es acoso a los más vulnerables". El presidente del grupo local de ERC Badalona, Àlex Montornès, ha relacionado el dispositivo con el próximo Pleno municipal del viernes, de carácter extraordinario y forzado por la oposición para tratar el problema del sinhogarismo en la ciudad. Para la presidenta del grupo municipal de Badalona en Comú Podem, Aïda Llauradó, el caso "ejemplifica la falta de recursos del Ayuntamiento, la no disposición a dar alternativas y acompañar a las personas que más lo necesitan".

Llauradó ha comentado que son pocas las personas del B9 que siguen aún hoy bajo el puente (se han ido uniendo otras personas también en situación de calle), y que se trata de los perfiles con más problemas de drogadicciones o de salud mental, un extremo que entidades como Badalona Acull llevan advirtiendo desde hace meses. En este sentido, la asociación de vecinos del muy próximo barrio del Remei (el asentamiento está en Sant Roc) no ha cesado de denunciar a través de las redes sociales episodios de peleas y amenazas que atemorizan a unos vecinos que han de pasar cada día por la zona para realizar sus actividades cotidianas, así como la creciente insalubridad bajo el puente.

Más de tres meses

El futuro de los que han pasado hasta este martes las noches bajo la C31 es todavía una incógnita. Preguntado al respecto, el portavoz de Badalona Acull, Carles Sagués, apunta a que algunos buscarán plantar la tienda de campaña en algún otro lugar más o menos cercano, así como habrá quien se intente procurar un techo durante un par de días, a la espera de que la toxicidad de los productos de limpieza utilizados este martes bajo el puente desaparezca, y vuelvan ahí. La "sensación" en la entidad es que "este desalojo puede ser provisional". Por su parte, el Sindicat d'Habitatge de Badalona da por hecho el desalojo de estas personas y critican que ninguna administración "haya sido capaz de dar una alternativa definitiva" para ellos.

El asentamiento se formó hace más de tres meses tras el desalojo del antiguo instituto B9, que tuvo lugar el 17 de diciembre de 2025. A finales del mes de enero, la Generalitat dio por finalizado el realojamiento de unas 150 personas, que había comenzado de manera escalonada el 23 de diciembre. Días después, el alcalde, Xavier Garcia Albiol, pidió permiso a la Generalitat —la titular de la infraestructura— para desalojar el asentamiento, apelando a la ordenanza municipal de civismo que prohíbe expresamente acampar sin autorización municipal. Desde entonces, sin embargo, decenas de personas han seguido pernoctando bajo el puente, en una situación que se alarga ya más de tres meses.