Expertos proponen crear un centro público de alimentos frescos en el Besòs ante el aumento del consumo de ultraprocesados

El Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA) propone la creación de Mercabesòs, un centro público de distribución mayorista en el Eje Besòs para revertir la sustitución de productos frescos por ultraprocesados ante el encarecimiento de los alimentos. IDRA centra su atención en el sector del área metropolitana con mayores “desigualdades alimentarias” debido al nivel de renta, la disponibilidad de productos frescos en los barrios y el tiempo disponible para comprar y cocinar.

En un estudio publicado este martes, plantea que para comer “de manera más saludable y sostenible” se necesitan “infraestructuras alimentarias públicas” como Mercabesòs, un nodo público de compra y distribución de alimentos que conectaría la producción agrícola del Vallès y el Maresme con los comercios y mercados de los barrios.

El estudio parte del “abrupto” aumento del precio de los alimentos en solo cinco años y su traducción, según los autores, en una sustitución de productos frescos por ultraprocesados, con los problemas para la salud que ello supone. Especialmente en zonas económicamente más empobrecidas, como el Eje Besòs, con una población estimada por IDRA de 600.000 personas que viven en el tramo final de este río, en los distritos de Sant Martí, Sant Andreu y Nou Barris (Barcelona), y los municipios metropolitanos de Badalona, Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià de Besòs y Montcada i Reixac.

Se trata de un área con ingresos entre un 30 % y un 40 % por debajo de la media metropolitana, menor disponibilidad de productos frescos en los barrios, menor presupuesto familiar para alimentación y también menos tiempo para comprar y cocinar. Todo ello en un contexto de inflación “abrupta” de los precios de la alimentación, que acumula un aumento del 31 % entre enero de 2020 y mayo de 2024 en todo el Estado y, según el mismo estudio, ha sido aún más acusado en los productos más económicos (de gama baja), con incrementos de hasta el 37 %.

Según el estudio, en estos entornos existe una indefensión mucho mayor ante la concentración de la distribución alimentaria, y por tanto una mayor tendencia a comprar menos fresco y más ultraprocesado, no solo por la necesidad de pagar menos, sino también por una oferta con menos actores pequeños y medianos (comercio local, mercados), y por tanto menos diversa y saludable. El estudio señala además una “desigualdad ecológica” añadida, por una exposición mayor a los impactos ambientales de la industria agroalimentaria.

Nantes y Bolonia, referentes de Mercabesòs

Según IDRA, la situación requiere una intervención pública “que vaya más allá de medidas asistenciales o correctivas”. Se necesitan, añade el estudio, “infraestructuras y políticas públicas capaces de articular producción local, distribución y acceso alimentario en los territorios con mayores niveles de vulnerabilidad”.

La propuesta de IDRA consiste en la creación de Mercabesòs, un nodo logístico público que conecte a los consumidores de esta área con productores del Maresme, los dos Valles y el bajo Montseny, con una política pública de compras a productores y proveedores de estos territorios e incluso una flota de transporte, precios mínimos para los agricultores y topes de precios para los consumidores.

Se trata de una infraestructura “intermedia” de planificación alimentaria metropolitana orientada a corregir los desequilibrios estructurales que afectan al Eje Besòs. Sus referentes son las infraestructuras intermedias desarrolladas en ciudades como Nantes o Bolonia.

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“Mercabesòs no es solo una infraestructura logística. Es una estrategia para reducir desigualdades alimentarias mediante una política integral que actúe sobre la producción, la distribución y el acceso a los alimentos”, defienden los autores del estudio.