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Hasta el 2027

Los puestos de flores abandonan la Rambla y se instalan en la plaza Catalunya por las obras

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Zowy Voeten / EPC

El Periódico

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Barcelona
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Los floristas de la Rambla están trasladando esta semana los ocho nuevos quioscos de venta de flores ubicados en la acera lateral de la plaza de Catalunya, donde llevarán a cabo su actividad hasta que acaben las obras de reforma del paseo, en 2027.

Según ha indicado el ayuntamiento, el objetivo es tener todas las paraditas en funcionamiento en la plaza este miércoles.

Barcelona. Sociedad. 24/03/2026 Floristerias reubicadas en plaza catalunya debido a las obras en la Rambla. FOTO de ZOWY VOETEN

Floristerias reubicadas en plaza Catalunya debido a las obras en la Rambla. / Zowy Voeten / EPC

Barcelona. Sociedad. 24/03/2026 Floristerias reubicadas en plaza catalunya debido a las obras en la Rambla. FOTO de ZOWY VOETEN

Floristerías reubicadas en plaza Catalunya debido a las obras en la Rambla. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

El consistorio, a través del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB), señala que ha trabajado con los titulares de los puestos en activo para pactar la ubicación provisional en esta parte de plaza de Catalunya en el momento en que la reforma de la Rambla necesitará ocupar la parte central donde se encuentran, y se ha acordado también que volverán a la Rambla una vez hayan terminado las obras.

Barcelona. Sociedad. 24/03/2026 Floristerias reubicadas en plaza catalunya debido a las obras en la Rambla. FOTO de ZOWY VOETEN

Floristerías reubicadas en plaza Catalunya debido a las obras en la Rambla. FOTO de ZOWY VOETEN / Zowy Voeten / EPC

Barcelona. Sociedad. 24/03/2026 Floristerias reubicadas en plaza catalunya debido a las obras en la Rambla. FOTO de ZOWY VOETEN

Floristerías reubicadas en plaza Catalunya debido a las obras en la Rambla. / Zowy Voeten / EPC

Estos ocho nuevos quioscos construidos con criterios funcionales para la actividad de florista se empezaron a instalar en plaza Catalunya en febrero y se trasladarán a los emplazamientos finales correspondientes en la Rambla cuando termine su reforma, ha explicado el consistorio en nota de prensa este martes.

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La única parada de floristas que se mantendrá como está ahora, en el mismo emplazamiento y con el mismo formato, será el quiosco de Flors Carolina (Rambla, 93), premiado por su diseño y que volverá a ocupar la misma concesionaria.

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