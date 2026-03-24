Hasta el 2027
Los puestos de flores abandonan la Rambla y se instalan en la plaza Catalunya por las obras
La florista más antigua de la Rambla sobrevivirá a la reforma: conservará su parada y ubicación
La preciada buganvilla de la Rambla de Catalunya se salva de la tala gracias a sus vecinos
Los floristas de la Rambla están trasladando esta semana los ocho nuevos quioscos de venta de flores ubicados en la acera lateral de la plaza de Catalunya, donde llevarán a cabo su actividad hasta que acaben las obras de reforma del paseo, en 2027.
Según ha indicado el ayuntamiento, el objetivo es tener todas las paraditas en funcionamiento en la plaza este miércoles.
El consistorio, a través del Instituto Municipal de Mercados de Barcelona (IMMB), señala que ha trabajado con los titulares de los puestos en activo para pactar la ubicación provisional en esta parte de plaza de Catalunya en el momento en que la reforma de la Rambla necesitará ocupar la parte central donde se encuentran, y se ha acordado también que volverán a la Rambla una vez hayan terminado las obras.
Estos ocho nuevos quioscos construidos con criterios funcionales para la actividad de florista se empezaron a instalar en plaza Catalunya en febrero y se trasladarán a los emplazamientos finales correspondientes en la Rambla cuando termine su reforma, ha explicado el consistorio en nota de prensa este martes.
La única parada de floristas que se mantendrá como está ahora, en el mismo emplazamiento y con el mismo formato, será el quiosco de Flors Carolina (Rambla, 93), premiado por su diseño y que volverá a ocupar la misma concesionaria.
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