La entidad que gestiona el Jardí del Silenci de Gràcia planta al distrito en la reunión para abordar su reforma

La asociación Salvem el Jardí 2014, que gestiona el Jardí del Silenci, tenía este lunes una cita en el Distrito de Gràcia con los responsables del consistorio, una reunión a la que también estaban convocados los miembros de la Asociación de Familias de Alumnos (Afa) de la escuela Teixidores. El jardín está en el número 63 de la calle de Encarnació. La escuela, delante.

Dos representantes de Salvem el Jardí 2014 se presentaron en la sede del distrito para comunicar que, tras consultarlo durante el fin de semana con sus asociados, habían decidido no participar en la reunión. Y aportaron un documento que resume su rechazo, además, explican, de entregar un ramo de flores aromáticas. Precisan fuentes municipales que el plantón fue más temático que presencial, que los representantes de la entidad estuvieron 20 minutos hablando con el consejero técnico de Gràcia, Lluís Crespo, que les informó de que el próximo 11 de abril acudirá al jardín a exponer el anteproyecto municipal. Ese día, subraya el consistorio, sí está previsto que la reunión entre las partes se celebre con todas las de la ley.

El proyecto de la reforma del jardín. / BALCA arquitectes

Porque el motivo del encuentro era discutir los detalles de la reforma del jardín, a raíz de una propuesta formulada por el Afa, en el contexto de los presupuestos participativos, mediante los cuales se eligen proyectos en función de las votaciones registradas en decidim.barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona destina 30 millones de euros a esos proyectos, en los 10 distritos de la ciudad, hasta el fin de mandato, 2027

Discrepancia total

El Afa de Teixidores propuso una remodelación del jardín -que ahora ya recibe en algunas franjas a alumnos de este y otros centros educativos del barrio- que básicamente supone instalar en la parte más cercana a la calle de Encarnació una zona de juegos y un espacio polivalente, lo que amenaza el actual área de cactus del espacio verde. La iniciativa fue la segunda más votada en Gràcia, con 1173 votos.

Los responsables de la entidad que gestiona el jardín desde 2014, cuando la movilización vecinal logró frenar un proyecto inmobiliario en el espacio que antes albergó un convento, decidieron no participar en la reunión de este lunes argumentando que están totalmente contra la reforma prevista, recordando que según el consistorio se tienen que dar dos condiciones para que la reforma se dé: que no se pierda espacio verde y que exista consenso con Salvem el Jardí 2014, y recalcando que no se da ninguna de las dos.

Un parque urbano

En el texto entregado al distrito, la entidad explica que vive “una pesadilla”, que el proceso participativo fue “confuso, equívoco y engañoso”, que ya tiene más firmas contra el cambio que votos tuvo la propuesta y que se les está instando a “participar de una propuesta que, de facto, convierte el jardín en un parque urbano, que cambia un espacio único y detallista para convertirlo en la impersonalidad de algo mil veces visto y repetido”.

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El escrito concluye que al asociación ha decidido “no participar en la reunión del 23 de marzo”, tras acudir a las que se han convocado hasta ahora a propuesta del distrito. La última fue hace una semana, el día 17. “¿Cómo se nos puede pedir que aportemos ideas a la forma en la que otros quieren que desaparezca la esencia de un jardín tan querido?”, se preguntan los responsables de la entidad para justificar su no participación.