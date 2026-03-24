La Cursa Nocturna de L’Hospitalet se celebrará el 16 de mayo y buscará un recorrido algo “más urbano”

La ya tradicional Cursa Nocturna de L’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) no se celebrará este 2026 en el marco las Fiestas de Primavera, como es habitual. La fecha de la 16ª edición se retrasará hasta casi un mes más tarde: el sábado 16 de mayo, tal y como ha podido saber este diario, y no se celebrará pues el 18 de abril, como estaba previsto en un inicio.

Fuentes municipales explican que esta decisión ha venido derivada de una concatenación de contratiempos en la agenda de los distintos fines de semana desde el del 18 de abril que han llevado a que día 16 de mayo sea el señalado para llevar a cabo un evento que, según la organización, en 2025 sumó más de 7.000 corredores inscritos, la cifra más alta desde que se lleva a cabo la Nocturna, que, como su nombre indica, se celebra una vez ya se ha puesto el Sol. Esto supondrá, pues, que el evento empiece algo más tarde de lo habitual, dado que el 16 de mayo el astro rey no se pone en Barcelona hasta pasadas las 9.05 horas.

La Cursa Nocturna busca ahora definir un nuevo recorrido que se adentre algo más en la ciudad y no transcurra sólo por los polígonos de L'Hospitalet al sur de la Granvía. Fuentes municipales y del deporte coinciden en que en los últimos años una de las quejas más repetidas por los participantes era que el circuito se limitaba demasiado al distrito económico.

La idea ahora es que siga manteniendo la plaza de Europa como centro neurálgico y que buena parte de la ‘cursa’ pase por su entorno, pero que en algunos momentos pueda entrar en las calles de L’Hospitalet. Sería así la primera vez que la Nocturna presente un recorrido algo "más urbano". Este apartado todavía debe concretarse con el reto añadido de minimizar las molestias vecinales.

Cambio de día

El principal motivo para mover la ‘cursa’ de día es que el mismo sábado 18 de abril está previsto que el recinto de Fira Gran Via de L’Hospitalet acoja el primer encuentro de la Movilización Progresista Global. Se trata de un encuentro progresista internacional que encabezará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que espera contar con jefes de estado y líderes de izquierdas de alrededor del globo. Precisamente, la Cursa Nocturna de L’Hospitalet se llevará a cabo en las inmediaciones de la plaza Europa y, por consiguiente, del polígono en el que se ubica el recinto de la Fira. De este modo, la presencia del evento socialista supondrá así mucho menos margen del habitual para preparar la organización de la carrera y el consiguiente dispositivo de seguridad que la acompañe.

El siguiente fin de semana es el del 25 de abril y coincidirá con los principales eventos festivos y conciertos de las Fiestas de Primavera de la localidad, cada vez más consolidadas como la Fiesta Mayor no oficial de la segunda ciudad de Catalunya. Las mismas fuentes municipales señalan que sólo la Nocturna supone un dispositivo policial de más de 45 agentes, algo que es “imposible” de organizar si se tiene que cubrir también los conciertos de Can Sumarro, en la Remunta o el ‘correfoc’ ya programado.

El 2 de mayo sería el próximo sábado disponible, pero coincide con un festivo previo, lo que limita las posibilidades de atraer corredores. Y algo similar ocurre de cara al sábado 9 de mayo, dado que ya está agendada la Cursa de El Corte Inglés para ese mismo día y se limita la capacidad del evento hospitalense para sumar participantes. Por ello, se ha fijado finalmente el 16 de mayo como fecha final para celebrar la carrera más emblemática de L’Hospitalet.

Relevo en la organización

Además de los problemas de agenda, la licitación para llevar a cabo la carrera hospitalense ya ha andado con poco margen. El anuncio se publicó el 21 de enero de 2026, pero, además, el proceso administrativo se alargó algo más de lo previsto porque Tandem Projects S.L., la segunda clasificada respecto a las ofertas presentadas para hacerse con la gestión de la ‘cursa’ y la sociedad que había organizado la carrera los últimos años, recurrió la decisión de la administración local de L'Hospitalet de adjudicar el contrato a Seven Mila Events S.L., empresa que, entre otros eventos, organiza la Cursa de Bombers de Barcelona.

El Ayuntamiento de L’Hospitalet terminó por desestimar la semana pasada las reclamaciones de Tandem. Con todo, el contrato no ha sido aún oficialmente adjudicado a Seven Mila Events, algo que debería ocurrir en las próximas horas o días. Es decir, que si la carrera se hubiera mantenido el 18 de abril, la empresa adjudicataria hubiera tenido menos de tres semanas para organizarla.