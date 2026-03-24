Cuatro detenidos en la prefectura de la Policia Local de Vilanova por irregularidades en el depósito de vehículos

El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha confirmado este martes por la mañana que, en el marco de una investigación abierta por la Guardia Civil, se ha detenido a cuatro trabajadores municipales del Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana.

El motivo de los arrestos radica en unas presuntas irregularidades en la gestión del depósito de vehículos.

Según ha avanzado el digital 'ElCaso', entre los investigados habría agentes de la Policía Local, conductores de grúa y personal administrativo, que habrían vendido coches por su cuenta a través del mercado negro.

"A la espera de conocer los detalles de la instrucción judicial, desde el Ayuntamiento se quiere mantener prudencia", se lee en un comunicado publicado este martes por el consistorio vilanovense, que asegura asimismo ponerse "a disposición de la investigación".

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El alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, espera que los hechos se esclarezcan pronto y manifiesta su confianza en el conjunto de los profesionales del servicio. El edil convocó una junta de portavoces de urgencia para el lunes por la tarde, en que informó de la situación al consistorio.