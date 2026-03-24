Investigación abierta
Cuatro detenidos en la prefectura de la Policia Local de Vilanova por irregularidades en el depósito de vehículos
El Ayutamiento ha publicado un comunicado en que pide "prudencia, a la espera de conocer los detalles de la operación"
Los Mossos requieren documentación al Ayuntamiento de Esparreguera por el presunto desvío de fondos en una fundación
El Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú ha confirmado este martes por la mañana que, en el marco de una investigación abierta por la Guardia Civil, se ha detenido a cuatro trabajadores municipales del Servei de Seguretat i Protecció Ciutadana.
El motivo de los arrestos radica en unas presuntas irregularidades en la gestión del depósito de vehículos.
Según ha avanzado el digital 'ElCaso', entre los investigados habría agentes de la Policía Local, conductores de grúa y personal administrativo, que habrían vendido coches por su cuenta a través del mercado negro.
"A la espera de conocer los detalles de la instrucción judicial, desde el Ayuntamiento se quiere mantener prudencia", se lee en un comunicado publicado este martes por el consistorio vilanovense, que asegura asimismo ponerse "a disposición de la investigación".
El alcalde de Vilanova, Juan Luis Ruiz, espera que los hechos se esclarezcan pronto y manifiesta su confianza en el conjunto de los profesionales del servicio. El edil convocó una junta de portavoces de urgencia para el lunes por la tarde, en que informó de la situación al consistorio.
- Maria Garganté: “La Sagrada Família es el monumento en construcción más icónico del mundo”
- El ayuntamiento preserva un plátano que sobrevivió al infierno de la vieja plaza de las Glòries
- El presidente de los administradores de fincas de Barcelona: 'El propietario prefiere un inquilino cumplidor antes que subir el alquiler
- Las cámaras de Via Laietana multarán a partir del 27 de abril con 90 euros a cada vehículo que suba por la via sin autorización
- Cinco municipios metropolitanos se suman a Barcelona en el veto a los pisos turísticos en 2028
- Las obras en las Tres Xemeneies en 2027 aceleran los estudios para descontaminar terrenos en el Besòs
- Barcelona quiere crear 25 zonas verdes en dos años reformando descampados y terrenos sin edificar
- Las pernoctaciones hoteleras se dispararon en Castelldefels y Sitges durante el Mobile respecto al año anterior