Barcelona estrena una oficina en Bruselas para influir en la UE: "El kilómetro cero de las políticas europeas son las ciudades"

El alcalde Jaume Collboni ha inaugurado este martes la oficina permanente de Barcelona ante la Unión Europea, con el objetivo de reforzar la contribución a la construcción del proyecto europeo y la capacidad de influencia de la ciudad en las instituciones comunitarias, en un momento decisivo, con el futuro presupuesto plurianual en juego.

"En Bruselas, en los próximos meses y años, se decidirán políticas de vivienda, políticas de clima, políticas sociales, políticas de infraestructuras…", ha destacado Collboni en declaraciones a la prensa. "Es fundamental que las ciudades tengamos nuestra voz de forma permanente aquí en Bruselas, ante las instituciones", ha dicho el alcalde. Para el socialista, "el kilómetro cero de las políticas europeas son las ciudades".

"Tenemos un bagaje y una tradición europeísta muy contrastada, pero también es verdad que hacía unos años que esto se había abandonado", ha alegado Collboni, que no esconde que uno de los objetivos fundamentales de la misión es recabar recursos económicos. El debate actual sobre el futuro presupuesto comunitario, donde se decidirán también los fondos de desarrollo regional, "exige estar conectado permanentemente con todos los debates formales e informales que se dan en una ciudad como Bruselas". Desde el punto de vista de la representación de la ciudad, el alcalde ha defendido que cuando Barcelona habla, "el mundo, pero sobre todo Europa, escucha".

La vivienda como prioridad

En este sentido, Collboni ha sacado pecho por la estrategia de vivienda que la Comisión Europea presentó el pasado mes de diciembre. "Hemos abierto un camino", ha dicho el alcalde, que lideró varias misiones con sus colegas de Roma o París, en defensa de una estrategia europea para abordar la crisis habitacional. Aunque ha reconocido que el proyecto no es tan ambicioso como les gustaría, para el socialista, el hecho en sí mismo de que haya un plan de vivienda "ya es un éxito".

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, durante la inauguración de la oficina de la ciudad en Bruselas. / Beatriz Ríos

"Hemos dado un salto cualitativo importantísimo", ha dicho el socialista, añadiendo que lo importante ahora es que ese plan se traduzca en acciones y "tenga fondos económicos que lleguen a las ciudades y regiones". Collboni es consciente de que el reto es importante, teniendo en cuenta que la UE tiene otras prioridades como la inversión en defensa. "Para defender la Unión Europea se deben defender las políticas que ayudan a la gente", ha advertido el alcalde. Y la vivienda es la principal fuente de preocupación de los europeos.

Una cuestión política

Pero el alcalde ha ido un paso más allá. Para Collboni es también una cuestión de principios. "Estamos defendiendo el proyecto más grande y más importante de democracia, derechos y libertades que hay en estos momentos en el mundo", ha explicado. Un proyecto, ha dicho, que está siendo amenazado "por potencias extranjeras imperialistas" y también por "fuerzas populistas".

"Los municipios, el mundo local europeo, son básicamente proeuropeos y somos unos aliados en la construcción europea y en la defensa del modelo social europeo", ha dicho Collboni. Lo ha hecho en referencia a los resultados de las elecciones municipales en Francia, donde las fuerzas progresistas han logrado frenar el avance de la ultraderecha.

Laia Segura, al frente

La oficina, compartida con la Diputación de Barcelona y situada en la Avenue des Arts, en pleno centro de Bruselas, estará dirigida por Laia Segura. Graduada en Relaciones Internacionales y especializada en política exterior y Unión Europea, por la Universidad Ramón Llull. Segura (Barcelona, 1993) ha pasado por el Instituto de Salud Global de Barcelona, el Centro UNESCO de Cataluña, Eco-Union y Friends of the Earth Europe en su trayectoria profesional.

Noticias relacionadas

Segura tendrá como misión "persistir en la defensa de la construcción europea desde el mundo local y conseguir recursos para hacer políticas que benefician a la gente de las ciudades para empezar la vivienda o el clima", ha explicado Collboni. La directora de la oficina trabajará en estrecha colaboración con la Unidad Europa de la Dirección de Relaciones Institucionales del Ayuntamiento de Barcelona y los equipos municipales competentes.