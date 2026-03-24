Barcelona plantea prohibir los perros en gran parte del Parc Central del Poblenou, también si van atados

El Institut Municipal de Parcs i Jardins del Ayuntamiento de Barcelona ha propuesto prohibir la entrada de perros en la mayor parte del Parc Central del Poblenou, una medida que ha generado debate entre vecinos, familias y propietarios de mascotas del barrio.

La propuesta fue presentada en el último Consell de Barri de Provençals del Poblenou, celebrado el pasado 4 de marzo. El planteamiento municipal contempla vetar el acceso de perros, incluso si van atados, en dos de las tres áreas en las que se divide el parque.

En concreto, la iniciativa prevé prohibir la presencia de perros en la Illa de la Sardana y en la Illa del Pou del Món, dos de los espacios principales del parque. A cambio, se habilitaría un espacio cerrado para separar a los perros y sus dueños: una zona de uso compartido (ZUC) en la Illa d’Oliva Artés, con una superficie aproximada de 10.000 metros cuadrados.

Parc Central del Poblenou

Desde Parcs i Jardins argumentaron durante el consejo de barrio que la medida responde exclusivamente a motivos de mantenimiento de las zonas verdes. Según expusieron, la presencia de perros dificulta la conservación de los jardines, con problemas como plantas arrancadas, agujeros en la tierra, deterioro de los sistemas de riego y la presencia de excrementos en algunos casos debido a comportamientos irresponsables de ciertos propietarios.

Debate entre vecinos

La propuesta ha abierto un debate en el barrio y en redes sociales. Por un lado, hay vecinos que ven con buenos ojos la restricción, especialmente familias con niños pequeños que consideran que limitar la presencia de perros puede aportarles mayor seguridad y tranquilidad.

Por su parte, propietarios de perros lamentan la escasez de espacios en Barcelona donde poder disfrutar al aire libre con sus mascotas y consideran que la medida reduciría aún más las zonas abiertas disponibles para este uso en el Poblenou. Asimismo, lamentan que el comportamiento incívico de algunos dueños afecte también a quienes tratan de hacer un buen uso del espacio público.

Además, esta medida también ha puesto sobre la mesa una reflexión más amplia sobre cómo se vive la naturaleza dentro de las ciudades. Si bien la vida urbana ya implica una cierta desconexión del entorno natural, restringir aún más la presencia de animales en los espacios públicos podría acentuar esa distancia. En este sentido, ciertos sectores señalan que un exceso de regulación podría limitar todavía más las oportunidades de convivencia cotidiana con la naturaleza, especialmente para los niños, que cada vez tienen menos contacto directo con animales en su día a día, y en algunos casos provoca que tengan miedo de estos animales, tal y como han relatado algunos padres.

La propuesta deberá seguir su tramitación antes de que el Ayuntamiento de Barcelona tome una decisión definitiva sobre el futuro uso del Parc Central del Poblenou. La previsión es que esta nueva restricción se aplique en los próximos meses.