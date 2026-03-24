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Barcelona desbloquea la polémica reforma del mercado de la Estrella y amnistía a los jardines del Baix Guinardó

Las obras finalmente serán compatibles con la actividad de la plaza, porque la demora ha reducido las paradas operativas

Los vendedores del mercado de la Estrella se mudarán al lago del Baix Guinardó entre 2025 y 2028

Las obras del mercado de la Estrella se retrasan y el traslado se pospone a finales de 2025

El lago de los jardines del Baix Guinardó, que finalmente no se secará para edificar la carpa del mercado provisional de la Estrella, en Barcelona.

El lago de los jardines del Baix Guinardó, que finalmente no se secará para edificar la carpa del mercado provisional de la Estrella, en Barcelona. / MANU MITRU

Meritxell M. Pauné

Meritxell M. Pauné

Barcelona
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El gobierno de Jaume Collboni ha dado un giro a la reforma del mercado de la Estrella, que lleva casi dos años encallada por el rechazo de un grupo de vecinos a instalar una carpa provisional en los jardines del Baix Guinardó durante las obras. Este lunes por la tarde ha comunicado a las tres entidades vecinales de la zona que el parque no se tocará ni poco ni mucho, porque finalmente no habrá ningún traslado. Las obras se harán sin cerrar el mercado de la calle Pi i Margall.

Detrás de la reorientación hay una triste novedad. La demora en la rehabilitación ha acelerado el cierre de paradas por jubilación y ya quedan solo 19, una cifra que ahora sí permite prescindir del exilio previsto. El consistorio confirma a EL PERIÓDICO que los trabajos “se podrán llevar a cabo manteniendo la actividad comercial en el edificio actual” y que los técnicos municipales ya trabajan en el nuevo proyecto. 

El mercado está en el distrito de Gràcia, pero la densidad de los barrios que lo rodean llevó a elegir estos jardines del territorio vecino para ubicar en ellos los puestos de alimentación temporales. Los comerciantes han aprobado por unanimidad la nueva hoja de ruta para que la ansiada reforma llegue cuanto antes y afecte así lo mínimo posible a la próxima campaña navideña, momento álgido de ventas. El primer paso será moverse todos a la planta baja

La nueva concejal del distrito de Horta-Guinardó, Sara Belbeida, que accedió al cargo este marzo en sustitución de Lluís Rabell, ha pilotado el cambio de planes. Al encuentro han asistido representantes de la asociación de vecinos del Baix Guinardó, la plataforma Salvem el Parc -que había llevado las obras a tribunales- y la entidad Salvem el Guinardó.

Puestos cerrados en un pasillo del mercado de la Estrella, en Barcelona.

Puestos cerrados en un pasillo del mercado de la Estrella, en Barcelona. / JORDI COTRINA

“Me marqué como principal prioridad afrontar la resolución de este conflicto”, asegura la edil a este diario. “La posibilidad que se ha abierto de abordar la remodelación del mercado de una manera diferente es una oportunidad que no hemos querido dejar escapar, no solo para cerrar este capítulo, sino también para abrir una nueva etapa de diálogo y convivencia”, defiende.

Así, queda “descartada definitivamente” la construcción de una carpa sobre la laguna del parque, refugio de algunos patos y parte de un preciado espacio de recreo y relación para el vecindario. Belbeida tilda la reforma del mercado de “necesaria” para garantizar que tenga futuro, aunque sea con menos paradas de lo previsto en 2024, cuando se aprobó el proyecto tras tumbar 132 alegaciones.

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En junio de 2025 se adjudicaron las obras por 6,53 millones de euros, pero no se han ejecutado a causa de un recurso contencioso-administrativo presentado por Salvem el Parc. Este marzo el tribunal ha denegado la paralización cautelar solicitada, pero el consistorio ha preferido zanjar la controversia mediante la “alternativa viable” de unas obras sin exilio.

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