El AMB urge a los municipios a completar la Bicivia: un 30% de la red sigue pendiente tras una década

La red Bicivia se diseñó hace justo diez años con un total de 550 km de vías practicables en bici para unir entre sí los municipios de la gran Barcelona. Pasada una década, se ha completado un 70% del trazado. Aun quedan 165,3 kilómetros para disponer de una red que conecte en bici las poblaciones. Ahora, diez municipios metropolitanos construirán en el próximo año y medio 8,3 nuevos kilómetros de carriles bici, una parte de los cuales destinada a seguir completando esta gran red ciclable.

En el Baix Llobregat ejecutarán nuevos carriles Sant Just Desvern, Viladecans, Sant Boi de Llobregat, Torrelles, Sant Joan Despí, Badalona, Castelldefels y Cornellà. En el Vallès también lo harán Cerdanyola y Barberà. Estos municipios llevan a cabo 12 proyectos que supondrán una inversión de 5,3 millones de euros. De los 8,3 nuevos kilómetros, 4,4 corresponden a la red Bicivia.

"Debemos seguir avanzando en los proyectos más complejos de la red Bicivia. Son actuaciones clave para estructurar la movilidad ciclista metropolitana, pero requieren coordinación con otras administraciones", ha señalado el vicepresidente de Movilidad, Transporte y Sostenibilidad de la AMB, Carlos Cordón, tras reunirse con los alcaldes y concejales de los municipios que ejecutarán los proyectos, junto con la consejera de Mobilidad Sotenible, Elisabet Latorre. Cordón les ha emplazado a "reforzar la colaboración institucional para acelerar su redacción y ejecución" para hacer posible una red continua y segura.

Cuarto impulso

El Área Metropolitana ha vuelto a impulsar la ejecución de la Bicivia tras tres convocatorias de ayudas en los años 2016, 2017 y 2021 que sirvieron para trazar 48 kilómetros de carriles. Cinco años después de la última, ha recuperado estas subvenciones al destinar 2,38 millones de euros a esta propuesta de comunicación por bici supramunicipal. La AMB subvenciona hasta el 50% del presupuesto de ejecución por contrato (IVA incluido) y hasta un máximo de 200.000 euros por ayuntamiento, tal y como explica en un comunicado en el que da cuenta de los beneficiarios de las ayudas.

Tal y como se concebió el proyecto, la mitad de los carriles de la Bicivia corresponden a la red básica que conecta municipios de más de 25.000 habitantes y los grandes centros de trabajo. La red secundaria conecta el resto de poblaciones.

Por otra parte, otros 17 municipios han recibido subvención para ejecutar itinerarios peatonales especialmente pensados para acceder a las paradas de autobús. La iniciativa responde, entre otras cosas, a la dificultad de acceso a algunas paradas de transporte público que se encuentran a veces en las carreteras y a las que no se puede llegar desde lugares muy cercanos por la falta de un lugar de paso.