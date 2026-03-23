Santa Coloma presenta un plan de inversiones de 115 millones centrado en vivienda, educación y equipamientos deportivos

El Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet pedirá un crédito de algo más de 21,9 millones de euros para poder hacer realidad su plan de inversiones 2025-2030, que contempla un gasto total de 115 millones de euros. Así lo ha anunciado este lunes por la mañana la alcaldesa de la ciudad, Mireia González, en una rueda de prensa que, de hecho, ha servido para presentar el detalle de las inversiones previstas para los siguientes cuatro años. Un plan que dibuja, según las palabras de la alcaldesa de Santa Coloma, Mireia González, "las líneas estratégicas del futuro de la ciudad".

El Pleno municipal de este mismo lunes por la tarde aprobará la modificación del presupuesto para solicitar el crédito, habida cuenta de la mayoría absoluta de que disfruta el gobierno municipal, con los 17 concejales del PSC y los dos de C's. "Estos son los pasos previos para que la ejecución del plan de inversiones tire adelante", asume González, que indica que una cuarta parte (unos 26 millones) del monto que conforma el plan está ya en ejecución.

De igual manera, algunas de las partidas o proyectos más destacados ya están en marcha, como es el caso de la nueva comisaría de la Policía Local, cuya primera piedra colocó en 2024 la exalcaldesa, y ahora consellera de Interior, Núria Parlon, las obras de reurbanización de la avenida de la Generalitat o de la calle de Sants, o la segunda fase del Refugi de la Biodiversitat del Besòs.

Ejes estratégicos municipales

Más allá de la mejora de la seguridad, centrada en la construcción de la nueva comisaría, los "grandes ejes estratégicos" que González ha destacado del Plan de Inversiones tienen que ver con la educación, el deporte y la vivienda. Así, ha citado el plan para el mantenimiento y la renovación de escuelas que comportará "la necesaria actualización de los centros educativos para potenciar las oportunidades de niños y jóvenes", así como el "incremento de plazas para 0 a 3 años" en las guarderías municipales. También la "rehabilitación y puesta a punto" de los polideportivos locales y la construcción de dos equipamientos deportivos, el provisional en Safaretjos y un gran pabellón en Can Zam. No en vano, entre escuelas y polideportivos suman unos 54 millones de inversiones.

En cuanto a la vivienda, González ha indicado que se trata de un "eje clave estratégico y una prioridad política". El plan de inversiones prevé dos líneas diferentes de trabajo. Por un lado, el incremento de vivienda dotacional, con condicionantes especiales para jóvenes y personas mayores y; por otro lado, la rehabilitación de edificios de viviendas de comunidades de vecinos, a la que se le destinarán unos siete millones de euros en un futuro plan, dentro de lo contemplado en el Pla de Barris.

González se ha felicitado de que el municipio atraiga inversiones públicas de otras administraciones: "Se aprobaron fondos a través del PAI, también del Pla de Barris, que nos dio la máxima inversión, también del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) o de la Diputació de Barcelona (Diba), de manera que lo que falta ahora es rematar con financiamiento propio". Sobre el endeudamiento, la edil socialista ha señalado que el Ayuntamiento de Santa Coloma puede pedir el crédito debido al estado saneado de las cuentas municipales: "Somos solventes y confiables desde el punto de vista del ámbito bancario, damos la máxima garantía de que este movimiento no pone en peligro ninguna otra inversión pendiente", ha resaltado González.