Sant Boi destina 1,88 millones de euros a un plan integral de asfaltado en todos los barrios de la ciudad

El Plan de repavimentación 2026-2029 está en marcha en Sant Boi (Baix Llobregat). Sus objetivos son renovar el asfalto, reparar desperfectos puntuales en el pavimento y mejorar las aceras en las calles de la población que requieren una intervención más inmediata. Este plan integral supondrá una inversión de 1,88 millones de euros a lo largo de 2026 y "llegará a todos los barrios", promete el Ayuntamiento de Sant Boi en un comunicado.

La primera actuación se lleva a cabo en la avenida de la Marina, en el tramo situado entre Riera Roja y la carretera de El Prat. Para el mes de abril está prevista también la ejecución del reasfaltado de la avenida Onze de Setembre (entre la plaza de Catalunya y la ronda de Sant Ramon). Asimismo, en abril se contemplan mejoras puntuales del pavimento en 27 puntos de la ciudad, que darán respuesta a demandas vecinales recogidas por los equipos de proximidad de los distritos.

En total, el plan integral de asfaltado recoge 20 actuaciones a lo largo de este año en distintos tramos de calles (más las reparaciones de las incidencias puntuales).

"El Plan de repavimentación responde a la necesidad de actuar de forma planificada sobre el desgaste de la vía pública que causan factores como el continuo paso de vehículos pesados (especialmente, los autobuses), el envejecimiento de los materiales o la alternancia reciente de períodos de sequía y de lluvias", reza el texto. En este sentido, el consistorio señala que ha priorizado las zonas que requieren una actuación más inmediata (principalmente tramos con alta frecuencia de paso de los autobuses), con el objetivo de "mejorar la seguridad y la comodidad de la circulación y contribuir a una mejor calidad del espacio urbano".

La calle Eusebi Güell

En el caso de la calle Eusebi Güell, que también forma parte del plan de asfaltado, "se estudian las opciones más adecuadas para dar una solución efectiva y definitiva a las afectaciones que se han producido después de las últimas lluvias en el tramo entre la plaza de las Fuerzas Armadas y la ronda de Sant Ramon, por donde pasan varias líneas de autobús", apunta el texto.

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El estado de esta calle requerirá una "intervención en profundidad" que ya se está tramitando para que se pueda ejecutar "lo antes posible".