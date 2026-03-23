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Consell Local de Seguretat Viària

Sabadell cerró 2025 sin víctimas mortales por accidentes de tráfico

Los accidentes se estabilizan pese al aumento de vehículos en circulación

CONTEXTO | Sabadell crea una nueva Unidad de Tráfico de su policía para triplicar el número de controles en 2024

Divisió de Trànsit, de la Polícia Local de Sabadell

Divisió de Trànsit, de la Polícia Local de Sabadell / Ayuntamiento de Sabadell

El Periódico

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La ciudad de Sabadell ha cerrado el año 2025 sin registrar ninguna víctima mortal en accidentes de tráfico, según los datos presentados la pasada semana en el Consell Local de Seguretat Viària. Según el Ayuntamiento de Sabadell, se trata de un indicador relevante dentro del balance anual de siniestralidad en la ciudad.

En conjunto, las cifras apuntan a una estabilización de los accidentes pese al aumento del número de vehículos en circulación. Durante 2025 se registraron 1.257 siniestros, un 0,72% más que el año anterior, aunque un 3,1% menos si se compara con el periodo 2022-2023.

El informe también recoge un descenso de los heridos graves, que han pasado de 39 en 2024 a 28 en 2025, lo que supone una reducción superior al 28%. Esta cifra se sitúa por debajo del umbral fijado en el Plan Local de Seguridad Vial para este año, que establecía un máximo de 36 casos. El documento fija como objetivo a largo plazo alcanzar en 2050 cero víctimas mortales y eliminar los casos de personas con secuelas graves derivadas de accidentes de tráfico.

Evolución de los indicadores

Más allá de la ausencia de víctimas mortales, el resto de indicadores se mantienen en niveles similares a los del año anterior. La evolución de la siniestralidad se produce en un contexto de incremento del parque móvil, según los datos municipales.

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Por otro lado, el número de denuncias de tráfico descendió un 7,2% respecto a 2024, pasando de 32.669 a 30.309. El consistorio considera que estos datos avalan la eficacia de las políticas aplicadas y subraya la necesidad de mantener y reforzar las acciones para avanzar hacia una movilidad cada vez más segura en la ciudad.Durante el año también se llevaron a cabo diversas campañas y controles de tráfico en coordinación con el Servei Català de Trànsit, centrados en aspectos como la velocidad o las distracciones al volante.

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