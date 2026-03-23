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Zona azul

Barcelona empezará a cobrar por aparcar en las playas desde el 1 de abril: horarios, calles y precios

La regulación se aplicará todos los días hasta el 30 de septiembre, con un máximo de dos horas de estacionamiento

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Ambiente en el paseo marítimo y la playa de Nova Icària, en Barcelona

Ambiente en el paseo marítimo y la playa de Nova Icària, en Barcelona / Manu Mitru / Archivo

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Llega la primavera, el buen tiempo, el cambio de hora, los días más largos... y el parking de pago en las playas. A partir del 1 de abril, Barcelona comenzará a cobrar por aparcar los siete días de la semana, desde la mañana hasta el atardecer, en la zona azul del litoral.

El Ayuntamiento de Barcelona ha informado de que los espacios públicos que están junto al mar contarán, entre el 1 de abril y el 30 de septiembre, con un total de 316 plazas de área azul situadas junto a las playas. El objetivo, según el consistorio, es facilitar la rotación de vehículos y permitir que el mayor número posible de personas pueda estacionar en la vía pública e ir a la playa.

Horario

Durante estos seis meses, las plazas reguladas estarán activas de lunes a domingo, festivos incluidos, entre las 9.00 y las 20.00 horas, con un tiempo máximo de estacionamiento de dos horas. La regulación se aplicará todos los días de la semana, coincidiendo con el aumento de visitantes que se produce en la zona de playas durante la temporada de primavera y verano.

Calles con parking regulado

Las plazas estarán señalizadas con pintura azul y distribuidas en tres calles principales de los barrios de la Vila Olímpica del Poblenou y el Poblenou. En concreto, se reparten de la siguiente manera:

  • 83 plazas en la avenida d’Icària, entre la calle de Joan Miró y el pasaje de la Llacuna.
  • 89 plazas en la calle de Salvador Espriu, entre la calle de Frederic Mompou y el pasaje de la Llacuna.
  • 147 plazas en la avenida del Litoral, entre la calle de Joan Miró y la calle de la Jonquera.

En total, estas vías concentran las 316 plazas de estacionamiento regulado que se activarán durante la temporada de playas.

Precios por hora

El precio por aparcar en estas zonas dependerá del distintivo ambiental del vehículo y del nivel de demanda de la zona, dividido en dos categorías: Tarifa A (zonas con mayor demanda) y Tarifa B (resto de zonas reguladas).

Tarifa A (máximo 1 o 2 horas):

  • Distintivo 0 emisiones: 1,25 €/hora
  • Distintivo ECO: 2,50 €/hora
  • Distintivo C: 3,25 €/hora
  • Distintivo B: 3,50 €/hora
  • Sin distintivo: 3,75 €/hora

Tarifa B (máximo 2 horas):

  • Distintivo 0 emisiones: 1,15 €/hora
  • Distintivo ECO: 2,25 €/hora
  • Distintivo C: 3,00 €/hora
  • Distintivo B: 3,25 €/hora
  • Sin distintivo: 3,50 €/hora

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Cómo pagar con el móvil

Para obtener los tiques de estacionamiento, el Ayuntamiento de Barcelona recomienda utilizar la aplicación móvil gratuita SMOU, que permite pagar de forma digital tanto en las plazas azules como en las verdes de Barcelona y de otros municipios del área metropolitana. El sistema calcula el tiempo real de estacionamiento, por lo que el usuario solo paga por los minutos utilizados. Está disponible tanto para Android como para iPhone.

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