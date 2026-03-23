Pillados 'in fraganti' mientras levantaban un coche para robarle las ruedas en Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona ha sorprendido esta pasada noche a cuatro individuos cuando trataban de robar las ruedas de un coche en el barrio de Canyelles. Los sospechosos habían elevado el vehículo utilizando un gato de tijera y varios bloques de hormigón para facilitar la sustracción.

Según ha informado este lunes la policía municipal, una patrulla que realizaba labores de vigilancia en el distrito de Nou Barris vio la escena y se aproximó al lugar. Al percatarse de la presencia policial, los presuntos ladrones trataron de huir rápidamente en otro vehículo.

La fuga, sin embargo, duró poco. Los agentes lograron interceptar el vehículo en el que escapaban y procedieron a la detención de los cuatro ladrones.

Tras el arresto, los agentes intervinieron varias herramientas y objetos que, según las mismas fuentes, podrían haber sido utilizados para cometer este tipo de robos en otras ocasiones.