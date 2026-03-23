La ACA ha invertido más de 1,3 millones de euros en la mejora de las lagunas del Remolar de Viladecans

"Los trabajos que ha hecho la ACA harán posible la recuperación y mejora gradual de esta zona húmeda", ha detallado la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, este lunes 23 de marzo en su visita a las lagunas de las Filipines-Remolar, en Viladecans (Baix Llobregat). Estas actuaciones, que han supuesto una inversión de 1,3 millones de euros, con financiación de los fondos europeos Next Generation, se han desplegado a través de un "amplio abanico de medidas" implementadas en dos fases, para realizar una gestión adaptativa y más eficiente de la inundación en diferentes espacios de la marisma, así como para mejorar la calidad del agua.

Paneque se ha referido al lugar como un “espacio natural valioso, una zona húmeda protegida, crucial para la biodiversidad y especialmente importante para las aves, que también protege a los acuíferos de la entrada de agua salada”. Así lo ha explicado durante una visita a los trabajos que, como adelantó EL PERIÓDICO, se han realizado durante más de ocho meses para restaurar esta marisma del delta del Llobregat. EL acto se ha llevado a cabo en el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, y acompañada por la alcaldesa de Viladecans, Olga Morales, el director general de Transició Hídrica, Jordi Agustí, y el director de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Josep Lluís Armenter, entre otras autoridades.

La marisma de Filipinas-Remolar forma parte de una masa de agua que, según el Plan de gestión del Distrito de la cuenca fluvial de Catalunya 2016-2021, se encontraba en estado “malo”. "La degradación también ha llegado aquí", ha explicado la consellera, detallando que "durante años, las aguas de mala calidad han perjudicado el ecosistema y la biodiversidad".

La falta de control en la gestión de la inundación, junto con la entrada de agua eutrofizada procedente de los canales cercanos, había provocado una degradación del espacio con la consiguiente reducción de la biodiversidad y de los hábitats propios de la marisma. Además, en períodos secos, la problemática se traducía en la ausencia total de agua, y una pérdida de calidad y de biodiversidad de este espacio deltaico.

Tecnología y medio ambiente

"El agua desalada y la regenerada ha sido determinante a la hora de recuperar este espacio natural", ha dicho la consellera, que ha añadido que "la tecnología punta y los altos conocimientos tecnológicos han sido indispensables para ganar salud en esta tierra" y que "la modernidad es la que recupera y recompone heridas antiguas sobre el estanque y la marisma". En la primera de las dos fases se han llevado a cabo actuaciones como la construcción de un pozo de captación del freático que hace posible la aportación de agua de buena calidad hacia diferentes zonas de la marisma.

De forma complementaria, ha puntualizado la consellera, "se han nivelado motas y caminos para evitar aportaciones de agua contaminada en caso de crecidas, y se han ajustado y reparado diferentes compuertas y tuberías que comunican los diferentes sectores de la marisma para mejorar su gestión". El arreglo del sistema de compuertas y puntos de desagüe permitirá regular qué espacios se inundan, haciendo así una gestión adaptativa.

En cuanto a la segunda fase de los trabajos, se ha mejorado la compuerta de salida de la marisma, se ha construido un bombeo superficial que permite la aportación de agua del Braç de la Vidala hacia la Bassa dels Pollancres, se ha instalado una red de piezómetros en el acuífero superficial para el seguimiento y control, y se ha instalado de obra. Paneque ha querido destacar que "la Generalitat ha trabajado con el mundo municipal, las entidades y las administraciones del territorio, lo que comporta actuaciones ambiciosas y rigurosas, en este caso, con el propósito de restaurar y proteger espacios de alto valor natural y humano".