Gavà pone en marcha un nuevo Protocolo ante las violencias sexuales en espacios de ocio

El Ayuntamiento de Gavà, con el apoyo de la Diputación de Barcelona, ha iniciado el proceso de elaboración del nuevo Protocolo de abordaje de las violencias sexuales y LGTBI-fóbicas en espacios festivos públicos. "El objetivo es actualizar y fortalecer las herramientas municipales, manteniendo la ciudad como un espacio con una política de tolerancia cero ante las violencias sexuales y machistas, y asegurar que los espacios de ocio continúen siendo inclusivos, seguros y libres de violencia", señala el consistorio en un comunicado.

Se trata de renovar el protocolo existente desde 2019, que es el documento de referencia para el abordaje de las violencias sexuales en espacios de ocio en Gavà y que se aplica, por ejemplo, en los puntos violetas de la ciudad. Estos puntos ofrecen apoyo, atención individualizada y sensibilización, y pueden activar a los cuerpos de seguridad si es necesario, garantizando la seguridad de las personas asistentes. "La renovación del protocolo permitirá que estos espacios e instrumentos continúen adaptados a la normativa actual y sean aún más eficaces", sigue el ayuntamiento.

La actualización responde a la necesidad de adaptar el protocolo a las nuevas normativas vigentes, como la Ley 10/2022 de garantía de la libertad sexual y la Ley 17/2020 de modificación de la Ley 5/2008 del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. "Estas leyes incorporan nuevas formas de violencia, sitúan el consentimiento en el centro y categorizan las infracciones tanto administrativas como penales", destaca el texto.

Espacios abiertos de consulta y participación ciudadana

Para garantizar que el protocolo sea efectivo y adaptado a la realidad de la ciudadanía, el Ayuntamiento hace un llamamiento a la participación de entidades que organizan actividades festivas, profesionales vinculados al ocio y la cultura, y personas que participan en estos espacios a título individual.

Un cuestionario con preguntas abiertas en el que preguntará sobre percepciones de desigualdades de género y violencias asociadas en los espacios festivos públicos; además de solicitar propuestas de mejora para "diseñar un nuevo protocolo que garantice unos espacios festivos aún más seguros, inclusivos y libres de violencia".

Noticias relacionadas

La información recogida "ayudará a detectar los puntos fuertes y débiles del protocolo actual, proponer acciones efectivas para prevenir y abordar posibles violencias sexuales y la LGTBI-fobia, y construir de manera colectiva un protocolo adaptado a las necesidades actuales de Gavà", concluye el consistorio.