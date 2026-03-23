Un espectáculo con drones inspirado en Gaudí conmemorará el centenario de su muerte en la cripta de la Colònia Güell

La Festa del Modernisme de la Colònia Güell, que tendrá lugar el fin de semana del 3 y 4 de octubre, recreará la colocación de la primera piedra de la Cripta, declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, e incluirá, el domingo 4, un espectáculo lumínico de drones inspirado en las formas orgánicas de Gaudí. Será una de las grandes propuestas de la programación del Any Gaudí en la comarca del Baix Llobregat, que se ha presentado este fin de semana.

La Diputación de Barcelona (DIBA) se suma a esta celebración como integrante del Consorci de la Colònia Güell, que también reúne al Institut Català del Sol de la Generalitat (INCASÒL), al Consell Comarcal del Baix Llobregat y al Ayuntamiento de Santa Coloma de Cervelló. En el acto de presentación participaron asimismo alcaldes y alcaldesas de la comarca, concejales y personalidades del mundo cultural y patrimonial.

Eusebi Güell encargó el diseño de la Cripta de la Colonia Güell a su arquitecto de cabecera, Antoni Gaudí. La primera piedra se colocó el 4 de octubre de 1908. Este hecho será recreado durante la Festa del Modernisme de la Colonia Güell 2026, que este año se celebra los días 3 y 4 de octubre.

Gaudí es un personaje principal en las recreaciones de la Festa del Modernisme de la Colonia Güell. Eusebi Güell no le encargó solo el diseño de la iglesia. Hay indicios bastante claros que apuntan a que el arquitecto definió la estructura urbanística del entorno, y es seguro que se encargó de los edificios principales, como la casa del médico o la cooperativa. Algunas casas de trabajadores, que mantienen su fisonomía hoy en día, se atribuyen a Francesc Berenguer i Mestres, colaborador de Gaudí.

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Los actos del Any Gaudí, impulsados por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí, incluirán conciertos, como el de la Coral d'Antics Escolans de Montserrat (2 de octubre); una ponencia sobre la poco conocida faceta de Gaudí como diseñador de muebles, a cargo de Mònica Piera Miquel (1 de junio); diversas exposiciones y la presentación del libro Interpretació simbòlica de la Cripta de la Colonia Güell, de Miquel Domènech i Roig (15 de mayo).