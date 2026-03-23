Una consultora inmobiliaria abre un 'mostrador' para rusos y ucranianos ante su 'boom' inversor en Barcelona

Con los precios de la vivienda al alza en Barcelona y las regulaciones que topan los alquileres y penalizan la compra por parte de grandes tenedores, la ciudad ha perdido el interés de los inversores internacionales en ese segmento, que en muchos casos incluso están deshaciéndose de patrimonio. Sin embargo, el resto del mercado inmobiliario local atrae cada vez más operaciones, con mercados destacados como el rusoparlante, hasta el punto de que la consultora Laborde Marcet ha activado en la capital catalana un Russian-Speaking Desk o unidad especializada dirigida a clientes de países como Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Ucrania, Kazajistán, Estonia, Letonia o Lituania.

El nuevo 'mostrador' busca facilitar esas nuevas inversiones y ayudar compradores que buscan oportunidades en el 'real estate' español, en especial en Barcelona, con un "acompañamiento a medida y en su propio idioma". Carlos Bajo, Managing director de Laborde Marcet, explica a este diario que tras constatar las crecientes operaciones de compra de inmuebles como locales comerciales, oficinas y sector terciario por parte de clientes de países de habla rusa han decidido apostar aún más por dicha demanda.

La empresa, con sede en Barcelona y Madrid, potencia su estrategia de internacionalización en un momento en que el interés inversor por activos residenciales en la capital catalana retrocede (al margen de los expats que compran para residir) por las nuevas regulaciones que afectan al territorio. Pero frente a la desinversión en ese ámbito, crece el interés por otras propiedades. Según apunta Bajo, apuestan por "activos que no son vivienda", como locales comerciales "ya en rentabilidad en buenas ubicaciones y con contratos sólidos", que no necesariamente han de ser ejes prime como el paseo de Gràcia.

En todo el proceso

La nueva unidad estará liderada por Alexander Cruz, que también ejerce de Business Process Analyst en la compañía. Contar con personal especializado y de habla rusa favorecerá la actividad con "inversores que operan en mercados y contextos culturales distintos". Bajo señala que estos tienen necesidades específicas, que van más allá de la traducción de documentos. Por ello, se les acompañará durante todo el ciclo, del análisis de riesgo y oportunidades y cómo estructurar su patrimonio, a la adquisición e incluso la gestión.

Laborde Marcet espera así aprovechar el tirón de los países de la Unión Europea y especialmente de España para la inversión internacional, gracias a la "estabilidad jurídica, seguridad patrimonial, calidad de vida y potencial de revalorización" que atrae capital de países donde no se da ese contexto. La guerra entre Rusia y Ucrania es uno de los detonantes de que tanto inversores privados como 'family offices' y grandes patrimonios busquen otros horizontes estables, señala Carlos Bajo.

Cruz agrega que muchos de estos clientes quieren “algo más que una operación puntual" y piden estrategias patrimoniales a largo plazo, que abarcan la compra de inmuebles en rentabilidad (ya alquilados) a "carteras inmobiliarias completas”. El segmento de las oficinas y terciario es uno de sus focos de interés, además de los locales comerciales.

Creada por Miquel Laborde y Gerard Marcet, la consultora gestiona desde 2009 el patrimonio inmobiliario de 'family offices', capitales privados y empresas nacionales e internacionales que requieren asesoramiento personalizado y profesional. Pero en los últimos años han ampliado la cartera de clientes internacionales, creando equipos especializados como el 'mostrador' rusoparlante.