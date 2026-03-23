Castelldefels se prepara para la Semana Santa con la apertura de los nuevos chiringuitos

Con la llegada de la Semana Santa, algunos de los chiringuitos de la playa de Castelldefels se preparan para abrir las puertas de la nueva temporada. A lo largo de estos días, los establecimientos ponen a punto sus instalaciones, revisan los servicios e incorporan medidas de sostenibilidad, con el objetivo de "ofrecer a los visitantes una experiencia renovada, cómoda y de calidad", apunta el Ayuntamiento de Castelldefels en un comunicado.

Una temporada en la que contarán con una oferta regulada de música, en la que participarán todos los chiringuitos que así lo quieran, siguiendo los criterios establecidos: con un evento musical al mes en cada chiringuito (como máximo) y con limitación horaria (la música debe terminar a las 21 horas a más tardar). "Estas actuaciones no se podrán realizar en dos chiringuitos contiguos y no podrán superar las dos horas de duración ni los 91 decibelios", señala el texto.

En el caso de la música habitual de los chiringuitos, no podrá superar los 75 decibelios. Para poder dar esta oferta musical, los establecimientos contarán con limitadores acústicos calibrados y certificados y tendrán que presentar un estudio de impacto acústico cuando soliciten cada una de las actuaciones.

El concejal de Playas, Marcos Soler, ha destacado que "en esta nueva licitación hemos querido que todos los chiringuitos puedan tener música en directo, que puedan hacer actuaciones.". Soler también ha querido dejar claro que "todos los chiringuitos lo podrán hacer, una vez al mes, siempre en horario de tarde y con un nivel de decibelios que no puedan molestar y adecuados al que marca la ley. La idea es que cada propietario pueda dinamizar su chiringuito, pero respetando la convivencia y sin molestar a los vecinos".

La playa de Castelldefels contará este año con 12 chiringuitos, resultantes del proceso de licitación y adjudicación de chiringuitos de temporada 2026 – 2029.

Una puja "muy exigente"

El Ayuntamiento de Castelldefels ha otorgado las licencias para el funcionamiento de los chiringuitos de temporada en el período comprendido entre los años 2026 y 2029. "Para su elaboración, el Ayuntamiento contó con el asesoramiento de un grupo de expertos de la Universitat de Girona, aportando rigor académico y especialización técnica para garantizar que los criterios establecidos sean coherentes con los objetivos de desarrollo sostenible del municipio", comenta el consistorio, que define el proceso de licitación como "muy exigente".

En total, se han presentado 28 propuestas para las 12 ubicaciones disponibles. Las licencias han sido adjudicadas a aquellas candidaturas que "han obtenido una mejor puntuación global, de acuerdo a los criterios establecidos y adaptados a cada ubicación, teniendo en cuenta la capacidad de integrarse en el entorno y cumplir con los objetivos ambientales y sociales". Este sistema de valoración, sigue el consistorio, tiene como objetivo promover un modelo de chiringuitos "orientado a la mejora continua, con especial atención a la calidad del servicio, la innovación y el respeto por el medio ambiente".

Algunos de los nuevos criterios que se han tenido en cuenta han sido el incremento de las colaboraciones de los chiringuitos con las entidades de carácter ambiental (comarca y área de Barcelona) para poder ofrecer actividades, acciones o tareas de sensibilización; el incremento de la frecuencia de la limpieza de los aseos (limpieza constante y entorno saludable para las personas usuarias); o la instalación de decantadores de aceites para evitar los derrames en la red de saneamiento (minimizando el impacto ambiental).

Noticias relacionadas

Son criterios que se han sumado a quienes ya existían previamente. "Con esta combinación de criterios, Castelldefels apuesta por chiringuitos que ofrezcan un servicio de calidad, y que también sean un modelo de sostenibilidad ambiental, social y económica".