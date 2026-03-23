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Patrimonio

El histórico Casal del Metge de Barcelona reabre tras su rehabilitación integral en la Via Laietana

El edificio centenario, sede histórica del colectivo médico catalán, se ha modernizado sin perder su valor arquitectónico

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Fachada del Casal del Metge, antes de la rehabilitación

Fachada del Casal del Metge, antes de la rehabilitación / Adam Álvarez

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El Casal del Metge, uno de los edificios más reconocibles de la Via Laietana de Barcelona, ha finalizado recientemente una rehabilitación integral que ha permitido actualizar sus instalaciones y recuperar elementos patrimoniales originales. El inmueble, ubicado en el número 31 del paseo y catalogado como Bien Cultural de Interés Local, es la sede de Mutual Médica.

El Casal del Metge fue diseñado en 1930 por los arquitectos Adolf Florensa y Enric Catà i Catà y se inauguró en 1932 como sede del Sindicato de Médicos de Catalunya. Desde su construcción, el edificio se concibió como un espacio representativo y de encuentro para el colectivo médico catalán, función que aún mantiene en la actualidad.

Peu de foto: &quot;Assistents a una conferència sobre el divorci a Barcelona el març de 1933 al Casal del Metge&quot; (AFB, Pérez de Rozas)

Asistentes a una conferencia en el Casal del Metge, en el año 1933. / Pérez de Rozas / EPC_EXTERNAS

Obras iniciadas en 2023

La intervención, iniciada en 2023, ha supuesto una renovación completa del edificio, con el objetivo de adaptarlo a las exigencias actuales en materia de eficiencia energética, tecnología y nuevos usos laborales. La reforma se ha realizado en más de de 5.000 metros cuadrados de superficie, incluyendo oficinas, zonas comunes y espacios históricos.

Asamblea General de Mutual Médica, en el auditorio del histórico Casal del Metge

Asamblea General de Mutual Médica, en el auditorio del histórico Casal del Metge / MEROLLI GABRIELE / Mutual Médica

La rehabilitación ha permitido incorporar nuevos usos al edificio, como áreas de coworking, salas de reuniones y espacios de estancia para los usuarios. También se ha restaurado el auditorio histórico del edificio, que ahora cuenta con sistemas audiovisuales más moderlos, manteniendo igualmente su arquitectura original. Asimismo, se ha trabajado en la limpieza y rehabilitación de la fachada, respetando también su valor patrimonial.

Casal del Metge, en la Via Laietana de Barcelona

Una de las intervenciones más llamativas ha sido la instalación de lucernarios de vidrio fotovoltaico en la cubierta. Gracias a este sistema, el edificio puede generar energía propia a la vez que aprovecha mejor la luz natural, sin que haya sido necesario modificar demasiado su estructura original.

"La casa de los médicos

Tras la rehabilitación, el Casal del Metge mantiene su función como sede de Mutual Médica y como espacio de actividad para el colectivo médico. La asamblea anual de la entidad, que tuvo lugar el pasado verano, ya se celebró en las instalaciones renovadas.

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“Este nuevo Casal del Metge es una herramienta para hacerlo posible, es la casa de los médicos, siempre abierta para todo el colectivo. Un espacio moderno, eficiente y más sostenible donde continuaremos trabajando para estar a su lado en todas las etapas de su vida.”, afirmó el Dr. Castells durante la inauguración.

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