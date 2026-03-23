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La hora de la verdad

Las cámaras de Via Laietana multarán a partir del 27 de abril con 90 euros a cada vehículo que suba por la via sin autorización

Los vecinos, el acceso a los parkings y a los hoteles y los vehículos de distribución tienen cinco semanas para tramitar el permiso de paso

La nueva Via Laietana se inaugurará el 29 de junio y tendrá cámaras para controlar el carril de subida

Los coches empezarán a ser multados a partir del 27 de abril por Via Laietana.

Los coches empezarán a ser multados a partir del 27 de abril por Via Laietana. / Elisenda Pons / EPC

Glòria Ayuso

Glòria Ayuso

Barcelona
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Las cámaras de control de acceso de la Via Laietana empezarán a sancionar a partir del 27 de abril con multas de 90 euros por cada vehículo que suba por la via sin autorización.

Los vecinos y las personas y empresas con autorización para circular pueden tramitar a partir de este lunes y durante las próximas cinco semanas el permiso que les da derecho a circular en sentido ascendente, según ha informado el Ayuntamiento.

Paso restringido

El pasado mes de junio abrió la nueva Via Laietana tras tres años de obras que han ampliado sus aceras de dos metros y medio a más de cuatro, han habilitado un nuevo carril bici y han dado prioridad para el autobús en ambos sentidos. Los coches, no obstante, han pasado a tener dos carriles menos y la imposibilidad de subir desde la fachada marítima hasta Urquinaona. Sí podrán continuar haciéndolo, sin embargo, los vecinos y algunos vehículos autorizados. Es por ello que se ha abierto el plazo para acceder a la autorización que les permitirá pasar por la zona.

Colectivos con autorización

Concretamente, el carril ascendente, además de ser practicable para el transporte público y los taxis, permitirá el paso de los vecinos empadronados en los barrios del Gòtic, Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera y la Barceloneta. También a las personas con movilidad reducida con plaza de aparcamiento en estos barrios, los usuarios de los aparcamientos de la zona y los clientes de los hoteles.

Los vehículos de distribución urbana de mercancías solo podrán pasar hasta la plaza de Antoni Maura de lunes a sábado entre las 10:00 h y las 12:00 h, y entre las 14:00 h y las 16:00 h.

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Trámite por la web

Los trámites para contar con la autorización podrán realizarse en línea en la web www.barcelona.cat/ciutatvella/vialaietana, de forma presencial en las oficinas de atención ciudadana y por teléfono en el 010. El Distrito de Ciutat Vella empieza este lunes a repartir información a todo el vecindario para dar a conconer esta nueva situación y cómo obtener el permiso de paso.

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