La UB comenzará en julio de 2027 a construir el laboratorio con el que quiere liderar la neurociencia desde Barcelona

Las obras para transformar el antiguo teatro de las Llars Mundet en un centro de neurociencias con aspiraciones de situarse al frente de la investigación internacional comenzarán en julio de 2027. Con la premisa de ser un laboratorio fundamental para la ciencia en Catalunya, La Universitat de Barcelona (UB) ha concretado las fechas de la rehabilitación este lunes, en un acto con la Generalitat y la Diputación de Barcelona dentro de la sala de espectáculos infantiles de los viejos hogares para niños huérfanos. El espacio, enorme, huele ahora a cerrado, carente de actividad desde hace más de tres décadas y sin las 1.300 butacas que lo trufaban.

En ese recinto desierto, se ha oficializado la creación del futuro equipamiento, desencallado tras la concesión de casi seis millones de euros de los fondos Feder de la Unión Europea, que sufragarán la mitad de la inversión. La Diputación de Barcelona pagará los otros seis millones para llegar a los 12 millones de euros que costará el nuevo Barcelona Center for Applied Neurosciences (BCAN). Debe concluirse en diciembre de 2028 para cumplir con los plazos exigidos por la financiación procedente de Bruselas. De ceñirse al calendario, el centro ha de estar disponible para estrenarse entre 2029 y 2030, como EL PERIÓDICO informó en diciembre pasado.

“La transformación de este espacio debe significar un aumento considerable de investigación de nivel de gran impacto y de absoltuta relevancia científica”, ha esgrimido el rector de la UB, Joan Guàrdia. El dirigente ha recordado el momento en que accedió por primera vez al teatro de las Llars Mundet, después de que la Diputación lo cediera para que la universidad crease su campus: “Lo vi vacío y destartalado, no tuvimos nunca la capacidad de encontrar la fórmula para convertirlo… En este momento, será un cambio trascendental para la universidad y las facultades del campus de Mundet, sus profesores, investigadores y estudiantes han de percibir un cambio contundente”.

Ensayos punteros

El propósito del BCAN es practicar ensayos preclínicos con adultos y menores, fabricar dispositivos, diseñar terapias y desarrollar tecnologías para hacer frente a enfermedades neurodegenerativas y trastornos de salud mental. “¿Quién de ustedes no quisiera tener las llave para curar el alzhéimer? Por eso es necesario que Catalunya tenga un dispositivo como este”, ha blandido Guàrdia, gráfico.

A su vez, ha subrayado que “investigar sobre el cerebro es extraordinariamente caro” y ha señalado que el centro pretende atraer a científicos de todo el mundo. “Estudiar el cerebro es una forma de reivindicar la dignidad humana”, ha postulado, citando al rector de la universidad Abat Oliba, Arcadi Gual.

“Hay una carrera internacional por ver quién liderará la nueva neurociencia, por eso el BCAN es un proyecto estratégico”, ha indicado el director del Instituto de Neurociencias de la UB, Jordi Alberch. “La neurociencia ha cambiado mucho, antes el cerebro era inexpugnable, no podíamos entrar en él y ahora sí porque la tecnología ha cambiado -ha abundado-. Tenemos una base potente en Catalunya para estudiar una de las maravillas del universo y la naturaleza, que es el cerebro”.

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Aún más, Alberch ha definido el momento de propicio para combatir las enfermedades neurodegenerativas y las que impactan sobre la salud mental. “Ahora tenemos más herramientas y la esperanza que tenemos los neurocientíficos es mayor”, ha afirmado.