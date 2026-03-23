Barcelona blindará la superilla de Sant Jordi 2026 con unos 150 controladores de accesos y 256 barreras de hormigón

El Ayuntamiento de Barcelona prepara las medidas de seguridad extraordinarias que requerirá, dentro de un mes, la diada de Sant Jordi 2026. La ‘superilla literaria’ del Eixample concentrará un año más la mayor parte de las aglomeraciones de peatones y el consistorio la blindará con unos 150 controladores de accesos y con 256 barreras de hormigón. El distrito ha destinado más de 127.000 euros -IVA incluído- a contratar ambos servicios.

Tal como ha podido constatar este diario, el ayuntamiento ya ha adjudicado el primero de los dos contratos por un total de 67.595,44 euros. Las empresas Control Acces Events y Atrium proporcionarán al distrito el personal auxiliar, jefes de equipo y coordinadores requeridos para regular el tráfico de vehículos y personas. Trabajarán tres jornadas, los días 21, 22 y 23 de abril, y siempre a las órdenes de la Guàrdia Urbana de Barcelona.

Se desplegarán por los alrededores del paseo de Gràcia y la rambla Catalunya, entre la Diagonal y la plaza Catalunya. Sin este refuerzo, difícilmente la dotación policial ordinaria alcanzaría a cubrir todas las necesidades de seguridad de la Diada en los 10 distritos. La oferta constaba de dos lotes -lado mar y lado montaña-, a los que se habían presentado las mismas cinco ofertantes. Además de las dos ganadoras, han pujado por el encargo InOutCtrl, Gonber Control y Nordeste Servicios Integrales.

El consistorio no pide una plantilla cerrada, sino que detalla cuántas jornadas laborales requiere cada labor y momento del operativo. El martes 21 llegarán los 12 primeros efectivos, para empezar a prohibir el estacionamiento en los espacios afectados. El momento de mayor demanda será la víspera, el día 22, cuando 76 efectivos diurnos y 66 nocturnos deberán garantizar que ya no queden coches mal aparcados y darán apoyo a los primeros cortes de tráfico. El jueves 23 habrá un centenar desplegados durante el día y la madrugada posterior, para colaborar en el “aislamiento del tráfico”, la “protección de peatones” y el desmontaje de los cortes.

Las dos proveedoras tendrán que contar con un coordinador diurno y otro nocturno y, además, con una reserva equivalente al 10% del personal para suplir eventuales bajas en menos de una hora. Todos los implicados tendrán que asistir a una formación obligatoria en dependencias policiales, donde se les informará de su misión personalizada y de qué hacer en caso de emergencia.

Barricadas de ‘New Jerseys’

Por otro lado, el distrito ha abierto la contratación de 256 barreras de hormigón, más conocidas como ‘New Jerseys’, el mismo número que el año pasado. Se colocarán atravesadas en calzadas estratégicas para cortar el acceso de vehículos a las zonas peatonales y evitar el riesgo de un atentado como el atropello masivo de la Rambla en 2017. El presupuesto base con IVA roza los 60.000 euros, que podrían reducirse si las ofertas recibidas son a la baja.

Imagen de la Superilla para Sant Jordi 2026.

Las estructuras se almacenarán de nuevo en un gran solar de la Clota, en el distrito de Horta-Guinardó. Se trasladarán en grandes tráilers hasta el corazón del Eixample desde las 22h de la noche del miércoles 22 de abril hasta las 06h del jueves 23. Un centenar se colocarán en el paseo de Gràcia, formado ocho barricadas a la altura de plaza Catalunya, Gran Via, València, Mallorca y Còrsega. En la rambla Catalunya habrá 46 unidades y el resto se distribuirán por calles perpendiculares, como Consell de Cent, que tendrá 22.

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Una brigada permanecerá activa toda la Diada, de 06h a 22h, para poder mover las barreras en caso de incidencias o imprevistos. La retirada está prevista para la noche del jueves, a partir de las 22h y hasta las 06h del viernes, cuando quedará restablecida la circulación.