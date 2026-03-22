Zsuzsanna Lorinc, húngara especialista en facturación: "Quiero una Barcelona más habitable, con alquileres asequibles para todos"

Zsuzsanna Lorinc nació en Paks, Hungría. A los 24 años se trasladó a Barcelona, ciudad en la que ha vivido desde entonces, salvo por un periodo de tres años en París. Es madre de un hijo de diez años y trabaja como 'Invoice Control Specialist' en Media Markt Saturn GBS, un centro administrativo internacional de MediaMarktSaturn creado en Barcelona en 2020. Desde allí se gestionan la facturación, los servicios administrativos y financieros para distintos países, entre ellos Alemania, Suiza, Polonia y Holanda. La empresa cuenta con empleados de 35 nacionalidades que se comunican en 20 idiomas.

¿Por qué escogiste Barcelona para vivir?

Estaba planeando irme a estudiar a Londres, pero antes de este viaje vine de vacaciones a Barcelona. Fue en ese momento cuando me enamoré de la ciudad, del clima, de su gente, de la cultura y, sobre todo, de la libertad que sentí aquí. Supe desde el primer momento que nuestra historia iba a ser larga. Y aquí sigo disfrutando, pero ya acompañada, con mi hijo, de las cosas que Barcelona regala cada día.

¿Qué aspectos de la ciudad destacarías como positivos?

Principalmente el clima. También me encanta poder tener cerca el mar y, al mismo tiempo, la montaña. Barcelona es una ciudad fácil de recorrer y conocer. Me gustan sus barrios y su arquitectura, y también que puedes encontrar propuestas culturales y de ocio para todas las edades. Me llama la atención la cantidad de parques que hay en Barcelona y, como tengo un hijo, visito muchos de ellos y siempre encuentro diversión para los más pequeños. Y, por último, aunque no menos importante, creo que hay que destacar que Barcelona tiene oportunidades laborales.

¿Qué aspectos de la ciudad hay que mejorar? ¿Cómo?

Uno de los retos de la ciudad es mejorar el acceso y el precio de los alquileres de las viviendas. Los precios son demasiado altos y, con un único sueldo, es imposible mantener una vida normal. En los últimos años, la seguridad ha cambiado muchísimo; lamentablemente, ahora Barcelona ya no es la misma ciudad que yo conocí cuando vine por primera vez, y esto me preocupa bastante por el buen futuro de todos, pero principalmente por mi hijo y por los más jóvenes.

Pienso que, hoy en día, el turismo ya pasó el límite que la ciudad puede absorber, lo que está afectando nuestra vida diaria por varios motivos, principalmente por la ausencia de tranquilidad en algunas zonas y por el aumento de los precios de los comercios. El tráfico también está empeorando y, más con las obras, es casi imposible moverse por la ciudad.

¿Qué esperas de la Barcelona de los próximos años?

Espero una ciudad más inclusiva, más verde, resiliente y habitable frente al cambio climático. Con alquileres asequibles, menos presión turística sobre la vivienda y que genere más empleo para todos. Que podamos volver a sentir la misma seguridad en cualquier parte de la ciudad, como antes.

¿Cuál sientes que es tu ciudad? ¿Qué es lo que más echas de menos de tu ciudad de origen?

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Hoy en día, Barcelona es mi ciudad. Me fui a vivir a París durante tres años, pero siempre quise volver, porque aquí me siento como en casa y también pienso que aquí puedo ofrecer a mi hijo un futuro mejor. De mi ciudad de origen echo mucho de menos a mi familia, pero a veces hay que dar pasos para poder crecer y, al mismo tiempo, construir un nuevo hogar donde te sientes feliz.