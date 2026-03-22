Maria Garganté: “La Sagrada Família es el monumento en construcción más icónico del mundo”

El Ateneu Universitari Sant Pacià organizó en febrero el primer congreso sobre el arquitecto en este Año Gaudí, del que usted fue una de las organizadoras. ¿Cómo se enfocó su figura?

La voluntad del congreso era abordarla desde la dimensión más amplia posible. Claro que fue un congreso impulsado por el Ateneu Universitari de Sant Pacià (institución universitaria de la Iglesia en Catalunya, integrada por las facultades de Teología, Filosofía, Liturgia y la Antoni Gaudí de Historia, Arqueología y Artes Cristianas), y sabíamos que si la dimensión espiritual y contemplativa de Gaudí, la influencia de la teología en su obra, no se trataba desde esta institución probablemente quedaría disuelta entre otros congresos o actividades sobre el arquitecto.

Gaudí dejó mucha obra pero no mucho texto escrito que pudiera dar más información sobre su vida, sobre su pensamiento.

Efectivamente, fue bastante ágrafo, tiene poco escrito, pero se rodeó de colaboradores que explicaron lo que hacía. Escribía poco pero hablaba mucho, tenía una voluntad muy pedagógica y de algún modo siempre estaba explicando su obra.

¿Sin el peso de la religión su obra no sería lo que es?

Gaudí es tan multidimensional que todo el mundo se lo puede apropiar de una manera determinada, y eso a veces es un peligro. Que unos reivindiquen al Gaudí arquitecto, técnico, y otros solo al más espiritual. Gaudí escapa a una sola categoría y eso intentamos poner de manifiesto en el congreso. Él era un hombre de su tiempo, atento no solo a las corrientes espirituales, sino también a las políticas, sociológicas, culturales. Tuvo relación con multitud de intelectuales de su época.

"Gaudí es tan multidimensional que todo el mundo se lo puede apropiar de una manera determinada, y eso a veces es un peligro. Que unos reivindiquen al Gaudí arquitecto, técnico, y otros solo al más espiritual"

Visiblemente preocupado por la justicia social, tiene relación y encargos de la gente más adinerada, de la burguesía.

Él viene de una familia de caldereros de Reus y no puede acabar antes sus estudios porque le toca esperar mientras su hermano cursa Medicina: la familia no podía tener a dos hijos estudiando a la vez. Su hermano muere pronto y él se hace cargo de su padre y su sobrina, y acepta encargos de los clientes que se lo piden, que son variados, y entre los que hay personajes de la burguesía, Eusebi Güell el principal. También tiene clientela religiosa, y viaja a Astorga con el obispo Grau, tarraconense como él. En 1911, después de la ‘Setmana Tràgica’, un hecho que le conmociona mucho, decide dedicarse únicamente a la Sagrada Família. En esto hay algo interesante. La Setmana Tràgica es un trauma para él, por todos los ataques a la religión, pero era muy consciente de que los que se rebelaron eran gente humilde que podían ser los obreros que él tenía en la Sagrada Família. Pero también tenía la convicción de que la revolución no traía progreso, sino destrucción y miseria.

"La Setmana Tràgica es un trauma para él. Era muy consciente de que los que se rebelaron eran gente humilde pero también tenía la convicción de que la revolución no traía progreso, sino destrucción y miseria"

Ya en la universidad, choca con la institución, con profesores. ¿Es algo inherente a su genialidad?

Sus colaboradores dicen, para describirlo, aquello de ‘gent del camp, gent del llamp’, ese carácter impulsivo de la gente del Camp de Tarragona. Más que atribuirlo a cuestiones de genialidad, porque lo del genio siempre es abstracto, creo que tenemos a ese personaje que no es sumiso, que no lo será con sus clientes, por ricos que sean, y de aquí debe venir aquella frase atribuida a Elies Rogent, director de l’Escola Provincial d’Arquitectura: ‘El tiempo dirá si hemos dado el título a un genio o a un loco’.

Garganté, después de la entrevista. / MANU MITRU / EPC

¿Y qué ha dicho el tiempo?

Creo que es evidente, aunque, insisto, no soy muy partidaria de mitificar las cuestiones vinculadas con el genio. Pero Gaudí es uno de los artistas más singulares que ha dado Catalunya y tiene un alcance mundial. Una trascendencia que hace que una obra como la Sagrada Família sea el monumento en construcción más icónico del mundo.

Gaudí no ha dejado de ser noticia en los últimos años. La última es la culminación de la cruz de la Torre de Jesús.

Creo que es un hecho de una potencia simbólica extraordinaria, que puede ser visto desde el simbolismo religioso, pero yo también lo veo como una obra simbólica para el país, porque el principal valor de la Sagrada Família es que es un edificio vivo que ha trascendido el tiempo, los estilos, las clasificaciones. Mireia Freixa, catedrática emérita de la Universitat de Barcelona, hizo una aportación muy interesante al congreso sobre la relación de Gaudí con su tiempo: la Sagrada Família acaba siendo un manifiesto noucentista. Quienes acompañan su féretro cuando muere son sus discípulos, que serán los grandes representantes de la arquitectura noucentista, Josep Francesc Ràfols, Isidre Puig Boada. No podemos circunscribir a Gaudí al Modernismo. Es un hombre que empieza siendo un romántico, encarnando los valores de la Renaixença, es atravesado por el Modernismo y por la modernidad de su tiempo pero acaba en un proyecto que encarna los valores noucentistes. Y al que hoy todavía podemos leer en clave contemporánea.

Gaudí es admirado mundialmente, pero no siempre ha sido así.

En vida, se le hace una exposición en París, en el Grand Palais, en 1910. Consta que fue admirado por los grandes arquitectos germánicos, como Walter Gropius. Tras su muerte, Gaudí cae bastante en el olvido. Dalí y Francesc Pujols son de los pocos en reivindicarlo. El siguiente hito internacional es que su obra aparece en el contexto de una gran muestra sobre surrealismo en el MOMA de Nueva York en 1936, y ese museo le dedica una gran antológica en 1957. El historiador del arte George R. Collins publica en 1960 el primer libro sobre Gaudí en inglés. Después de EEUU, llegó el gran impacto que Gaudí tiene en Japón, entre los japoneses.

"En 1965, aparece el primer manifiesto de intelectuales contra la finalización de la Sagrada Família. Las obras estaban prácticamente paradas. Quizá entonces tenía sentido plantearlo. Reivindicar ese manifiesto en la actualidad es anacrónico"

Y no han faltado detractores a la continuación de la Sagrada Família, que han considerado que en ocasiones se traicionado la voluntad del arquitecto en el proyecto.

Es una obra controvertida, que encarna muy bien la idiosincrasia catalana. En 1965, aparece el primer manifiesto de intelectuales contra la finalización de la Sagrada Família. Había pasado la Guerra Civil y la posguerra, y las obras estaban prácticamente paradas, aunque nunca lo estuvieron del todo. Entre otros lo firmó Josep Maria Subirachs, que luego prosiguió las obras de la Sagrada Família. Quizá entonces tenía sentido plantearse dejar solo la fachada que había construido Gaudí como testimonio de una ruina romántica. Pero reivindicar, de alguna manera, ese manifiesto en la actualidad es anacrónico. Gaudí lo sabía, era consciente de que no acabaría la Sagrada Família. Habrá cierto eclecticismo, porque la fachada del Nacimiento (de Gaudí) es de una manera, la de la Pasión [de Subirachs, que criticó la del Nacimiento] de otra y la de la Gloria será de otra distinta.

¿Es Gaudí el catalán con más repercusión en el planeta?

Siempre digo que tenemos un país, y ahora sí utilizaré la palabra genio, con una densidad de personalidades geniales en el ámbito artístico y cultural muy superior a lo que nos correspondería por expansión territorial y por demografía. También tenemos a Dalí, Miró, Pau Casals. Gaudí es son duda uno de los más relevantes y el que hoy en día tiene mayor impacto.

"La Sagrada Família no estará acabada antes de 10 años. Y habrá eclecticismo, porque la fachada del Nacimiento (de Gaudí) es de una manera, la de la Pasión (de Subirachs) de otra y la de la Gloria será de otra distinta"

No hay duda de que el mundo conoce a Gaudí, pero ¿él lo conoció? ¿Viajó?

No, que se sepa. Él dominaba el francés, sabía de los arquitectos más importantes de la época, pero no se desplazó, apenas salió de Catalunya. Fue a Astorga, fue a Mallorca, pero por ejemplo nunca estuvo en Comillas, donde tiene obra.

A Gaudí se le ha descrito como un independentista convencido.

Según los testimonios de quienes le trataron, no era separatista, en parte porque lo sitúan en la órbita política conservadora, pero es evidente que ser separatista hace más de 100 años tampoco era lo mismo que ser independentista hoy. Lo que sí es incuestionable es que Gaudí era catalanista en el sentido más profundo y radical del término, y que ejerció una defensa sin fisuras de la lengua catalana hasta llegar a consecuencias que hoy son suficientemente conocidas. Es importante para entender su obra que su cosmovisión es absolutamente catalana y de una idiosincrasia que él consideraba opuesta a la castellana. Para entendernos, una Sagrada Famílía como la concibe Gaudí solo podía hacerse en Catalunya.

"Según los testimonios de quienes le trataron, no era separatista, por ser conservador, pero ser separatista hace más de 100 años tampoco era lo mismo que serlo hoy. Es incuestionable que era catalanista en el sentido más profundo y radical. Su cosmovisión es absolutamente catalana y de una idiosincrasia que él consideraba opuesta a la castellana"

Lo detuvieron por el incidente de Sant Just i Pastor.

Y tuvo problemas por hablar en catalán cuando lo detuvieron. En el contexto de la dictadura de Primo de Rivera, él se mantiene firme en este sentido. Se consideraba catalán por encima de todo. Pero eso no significa que fuera directamente separatista.

¿Cuánto falta para que esté acabada la Sagrada Família?

Noticias relacionadas

Es difícil de prever ahora, creo que podemos hablar de no menos de 10 años.