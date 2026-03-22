L’Hospitalet reivindica la historia (muchas veces olvidada) de las mujeres de la ciudad: “Ha habido un menosprecio global”

“A las mujeres siempre se les ha mirado por encima del hombro. Ha habido un menosprecio global”. Lo dice Àngels García-Carpintero, una de las responsables de la exposición ‘Dones de Bellvitge i de L’Hospitalet: sense elles no hi ha història’, una muestra inaugurada en el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con la que buscan rendir homenaje a todas aquellas historias y nombres de mujeres de la ciudad muchas veces olvidadas o, al menos, no suficientemente reconocidas.

Natural de Daimiel (Ciudad Real) y vinculada a Bellvitge desde hace más de cinco décadas, García-Carpintero recopila y divulga desde hace unos 10 años la historia de las mujeres de L’Hospitalet y, sobre todo, de aquellas vinculadas al barrio de Bellvitge. Perfiles y memorias a las que en muchas ocasiones ha dado forma a través de su blog ‘Dones de Bellvitge’. Explica la misma Àngels García-Carpintero que algunas de las biografías lograron más repercusión y desde el Centro Cultural de Bellvitge Gornal propusieron llevar a cabo una exposición. Muestra que, tras un año de trabajo ha visto la luz este mismo mes de marzo.

“No está terminada, la intención es que pueda ir aumentando y hacerse grande”, señala la divulgadora, quien explica que el trabajo hecho hasta ahora son algo así como “los andamios” de lo que aspiran que sea el trabajo final. Además de García-Carpintero, tras la obra hay otro nombre propio de mujer. Es el de Roser Chillón, diseñadora gráfica y vecina de Bellvitge que se ha encargado de ilustrar las biografías de las mujeres que componen la muestra.

“Bellvitge es calle, Bellvitge es lucha vecinal y es urbano. Me inspiré un poco con los carteles de mediados del siglo XX y lo mezclé con este estilo ‘stencil’ del arte urbano más actual”, explica Chillón sobre el planteamiento más artístico de la exposición. La muestra se puede visitar en el mismo Centro Cultural de Bellvitge Gornal hasta el próximo 17 de abril. Con todo, la idea es que la muestra viaje por los distintos barrios de la ciudad y difundir así la historia de as mujeres de L’Hospitalet.

Esposas e hijas de

Explica García-Carpintero que incluso a las mujeres con mayor impacto en L’Hospitalet, como la ‘Pubilla’ Cases o Tecla Sala se las ha “vilipendiado”. Un olvido y menosprecio que la divulgadora atribuye, en gran medida, al “maltrato del poder institucional y de otros colectivos”. “Mi interés es precisamente darlas a conocer”, comenta.

El olvido de las mujeres y, en concreto, de las mujeres de L’Hospitalet lo ejemplifica Àngels García-Carpintero con una de las experiencias que más le marcaron durante su proceso de documentación. Interesada en la edad media, recurrió al libro ‘Els pagesos de Provençana (984-1807)', de Jaume Codina, para intentar empezar a sacar los nombres de mujeres de la época.

En las primeras páginas, apunta, se encontró con que alrededor del 25% de nombres que aparecían eran de mujeres, pero a la que empezó a pasar páginas “las mujeres desaparecen” y sólo se las nombra como "mujer de", "esposa de" o "hija de". Es decir, sin nombre y descritas como un mero complemento del hombre de turno.

La exposición la organiza el Grup de dones Amalvígia. Y, precisamente, Amalvígia es el nombre que abre la muestra. Se trata de una mujer de la aristocracia catalana que aparece documentada en el año 920 tras firmar una donación al monasterio de Sant Cugat. Se trató de una terrateniente que o bien hizo construir u poseía una canalización que ayudó a desecar y fertilizar las tierras pantanosas de la Marina hospitalense, donde ahora se ubica el barrio de Bellvige, al que ella da nombre. “Su importancia fue tan grande que su nombre sobrevivió a su muerte: tanto el canal como toda la zona conservaron el nombre de Amalvígia hasta el siglo XIII y, finalmente, acabó evolucionando hasta el actual Bellvitge”, rememora la muestra.

Biografías

La exposición cuenta además con las historias de mujeres como Justa Goicochea, militante de ERC que en 1934 se convirtió en la primera conejal mujer del Ayuntamiento de L’Hospitales. Un cargo que, recuerda la exposición, compaginaba con el trabajo en una fábrica textil. Otro de los nombres destacados es el de Rosa Creixells, una destacada encajera de bolillos que aprendió el oficio en el taller familiar de su tía y que con los años se trasladó a Madrid, donde fundó un negocio. La calidad de los trabajos la llevó a convertirse en “proveedora de la aristocracia y d ella Casa Real española durante los reinados de Isabel II y María Cristina de Borbón”.

También se reivindica el de Pura Fernández. Originaria de una familia de jornaleros, llegó al barrio de barracas de ‘la Bomba’ de L’Hospitalet a mitad del siglo XX y, pese a no saber leer, “se convirtió en una líder natural dotada de un espíritu crítico inagotable”. Militante del PSUC y fundadora de CCOO, la exposición recuerda que sufrió “detenciones y torturas por esconder a una multicopista clandestina en su casa”, además de por su actividad política. El texto de García-Carpintero remarca que fue una “pionera del feminismo de barrio”, que defendió aquella máxima de “lo que es personal es político” y que luchó siempre tanto contra la dictadura como contra el machismo.

Los visitanes también podrán conocer las historias de otras referentes locales como Rosa Palomero o Pilar Ferran. Más allá del menosprecio global y de la cultura patriarcal, Àngels García-Carpintero explica que, en general, las mujeres no se han preocupado tanto como algunos hombres en buscar un reconocimiento y que han apostado más por actuar “en conjunto y como grupo”. “Tenemos esa noción de ser un equipo que siempre se ha cultivado. Sin tanto ego”, concluye.