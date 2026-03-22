El "fenómeno Labubu" toma Barcelona con su cuarta tienda en menos de un año

La marca de juguetes china Pop Mart, que comercializa los populares y cotizados muñecos Labubu, planea abrir en el antiguo local de la histórica perfumería Regia, en el Passeig de Gràcia de Barcelona, su cuarta tienda en la capital catalana en menos de un año.

El nuevo establecimiento, junto a la turística Casa Batlló, abrirá sus puertas el próximo 9 de abril, según ha indicado a EFE un portavoz de la compañía asiática, cuyos peluches suelen provocar colas de coleccionistas ante sus nuevas tiendas.

En la misma manzana donde se encontraba la perfumería Regia desde 1928 hasta su cierre el pasado enero, Pop Mart compartirá acera con tiendas como la firma de lujo Loewe, la cadena de cosméticos Sephora y las marcas de moda Brandy Melville y Levi's.

Pop Mart instaló su primer local estable en Barcelona el pasado agosto, en Portal de l'Àngel, tras el éxito de un espacio efímero que había habilitado a finales de 2024. Poco después abrió otra tienda en la calle Pelayo, y a principios de este mes ha inaugurado una tercera en el edificio El Dau de la avenida Diagonal.

Fenómeno global

La fuerte demanda de los muñecos de Pop Mart hace que la empresa agote en cuestión de minutos series de cientos de miles de unidades que lanza por internet, y en el mercado de reventa algunos peluches pueden alcanzar precios de varios cientos de euros.

La firma china, que cotiza en la bolsa de Hong Kong, quintuplicó sus beneficios en los primeros seis meses de 2025, hasta 637 millones de dólares (551 millones de euros).

El mercado interno chino es la fuente del 60% de los ingresos de la firma, pero crecen con fuerza las ventas en América, que se multiplicaron por 12 en el primer semestre del año pasado y ya representan el 16,3% de la facturación.

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Europa sigue siendo un mercado pequeño para la multinacional, con solo el 3,4% de los ingresos, pero también avanza con fuerza y multiplicó por ocho su volumen entre enero y junio de 2025.