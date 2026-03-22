Detenido el autor de dos robos con violencia en un mismo comercio de Nou Barris de Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 30 años, que acumula 17 antecedentes policiales, como presunto autor de dos robos con violencia al mismo establecimiento de alimentación en el distrito barcelonés de Nou Barris, con los que se hizo con 350 euros.

La policía catalana detuvo al hombre el pasado día 11 como autor de dos delitos de robo con violencia o intimidación en un establecimiento del barrio de la Prosperitat. Los robos, según explican a EFE fuentes de los Mossos, se cometieron con nueve días de diferencia, el 28 de febrero y el 9 de marzo.

El presunto autor, en el primero de los casos, entró en el establecimiento y se dirigió directamente a las dependientas de la línea de cajas, a las que mostró una barra de hierro. Ese día se apoderó de 125 euros en efectivo. Nueve días después, el hombre accedió al interior del comercio, donde cogió una cerveza de una nevera y luego, en la línea de cajas, robó 229 euros.

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Las imágenes grabadas por las cámaras de videovigilancia del establecimiento facilitaron la identificación del hombre, que acumula 17 antecedentes policiales por diversos hechos. El detenido, según las mismas fuentes, pasó a disposición judicial el pasado día 13.