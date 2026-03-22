Barcelona homenajea a Carmen de Mairena con una placa en el Raval

El Ayuntamiento de Barcelona ha rendido homenaje a Carmen de Mairena (1933-2020), artista y activista por los derechos de las personas trans, con la colocación de una placa conmemorativa en la calle de Sant Ramon, 6, en el barrio del Raval, donde vivió.

El acto ha contado con la participación del comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI, Javier Rodríguez; el concejal de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé; y el comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera, según ha informado el consistorio en un comunicaco este domingo.

Carmen de Mairena en una imagen de archivo. / MARC MARTI

Durante su intervención, Rodríguez ha agradecido la iniciativa de las amistades de la artista por impulsar este reconocimiento y ha afirmado: "que se merecía este referente de la lucha por la libertad de los años 80. Carmen de Mairena no es sólo lo que fue sino lo que representó por el Raval y por Barcelona y, sobre todo, para todas aquellas personas que fueron relegadas a los márgenes en su lucha por la diversidad".

Un homenaje con música y memoria

La placa, instalada en el edificio donde residió, recuerda la trayectoria de Carmen de Mairena como figura destacada de la cultura popular barcelonesa y símbolo de visibilidad y resistencia.

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El homenaje ha tenido un carácter festivo y ha incluido una actuación musical a cargo de tres 'drag queens' de El Cangrejo, local emblemático que fue clave en la carrera de la artista como cantante y transformista.