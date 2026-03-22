Referente histórico
Barcelona homenajea a Carmen de Mairena con una placa en el Raval
El acto reconoce su papel como icono popular y referente en la lucha por la libertad y los derechos trans
El Ayuntamiento de Barcelona ha rendido homenaje a Carmen de Mairena (1933-2020), artista y activista por los derechos de las personas trans, con la colocación de una placa conmemorativa en la calle de Sant Ramon, 6, en el barrio del Raval, donde vivió.
El acto ha contado con la participación del comisionado de Políticas de Infancia, Adolescencia, Juventud y LGTBI, Javier Rodríguez; el concejal de Cultura e Industrias Creativas, Xavier Marcé; y el comisionado del Pacte per Ciutat Vella, Ivan Pera, según ha informado el consistorio en un comunicaco este domingo.
Durante su intervención, Rodríguez ha agradecido la iniciativa de las amistades de la artista por impulsar este reconocimiento y ha afirmado: "que se merecía este referente de la lucha por la libertad de los años 80. Carmen de Mairena no es sólo lo que fue sino lo que representó por el Raval y por Barcelona y, sobre todo, para todas aquellas personas que fueron relegadas a los márgenes en su lucha por la diversidad".
Un homenaje con música y memoria
La placa, instalada en el edificio donde residió, recuerda la trayectoria de Carmen de Mairena como figura destacada de la cultura popular barcelonesa y símbolo de visibilidad y resistencia.
El homenaje ha tenido un carácter festivo y ha incluido una actuación musical a cargo de tres 'drag queens' de El Cangrejo, local emblemático que fue clave en la carrera de la artista como cantante y transformista.
- Hallado en el mar el cadáver de Jimmy Gracey, el estadounidense desaparecido en Barcelona
- TK Maxx, la cadena de marcas premium a precios reducidos, abre en Barcelona su primera tienda en España: colas, llenazo y tarjetas regalo en su primer día
- Cinco municipios metropolitanos se suman a Barcelona en el veto a los pisos turísticos en 2028
- Sant Jordi inédito en el centro de Barcelona: las paradas de libros y rosas de la Rambla se mudarán al Portal de l'Àngel y la Catedral
- Un machete y una pistola: la enésima pelea multitudinaria frente a Draco, la discoteca que martiriza a vecinos de Gràcia
- Los halcones de la Sagrada Família incuban (en directo) tres huevos que eclosionarán en Semana Santa
- L'Hospitalet creará un recargo municipal para equiparar su tasa turística a la de Barcelona
- La línea L5 del metro de Barcelona se reforzará en hora punta para dar respuesta a un incremento de usuarios por la crisis de Rodalies