Retenciones
Un vehículo arde en la Ronda Litoral de Barcelona y obliga a cerrar la entrada en Besòs
Un vehículo en llamas en en la Ronda Litoral complica la circulación para salir de Barcelona y provoca retenciones a la altura del kilómetro 5 de la B-10. Se ha incendiado cerca de Sant Martí y Guardiia Urbana ha cerrado el acceso a la entrada al Besòs, la número 24, por precaución, según ha advertido en la red social 'X'.
El incidente se ha producido sobre las 16 horas y las autoridades todavía no han podido retirar el vehículo de la carretera.
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