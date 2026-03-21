Las obras en las Tres Xemeneies en 2027 aceleran los estudios para descontaminar terrenos en el Besòs

La previsión de que las obras alrededor de la antigua central térmica de las Tres Xemeneies del Besòs comiencen hacia finales de 2027 impone analizar los terrenos que quedan por chequear en los próximos meses y detectar la contaminación a retirar para que la futura zona residencial a caballo entre Sant Adrià de Besòs y Badalona sea habitable, sin peligro para la salud y el medio ambiente. Resulta una labor clave para que el nuevo barrio con 1.783 viviendas y un complejo tecnológico frente a la costa se edifique sobre unos solares condicionados porque en el pasado albergaron empresas que emplearon sustancias potencialmente tóxicas: aparte de la planta de producción eléctrica, en el contorno existió una fábrica de pinturas y una de pesticidas, entre otras.

A año y medio de que las máquinas tomen la única franja de litoral del entorno de Barcelona que falta por poblar, queda por examinar el estado del las parcelas de titularidad pública que incluye el ámbito a reformar, que abarca 32,3 hectáreas. Muestra del impacto que dejó el tejido fabril es que la Agència de Residus de Catalunya ha incoado nueve expedientes por suelos alterados o contaminados dentro de la extensión a rehabilitar y sus inmediaciones. Cuatro siguen abiertos y corresponden en su mayoría a superficies en manos de administraciones públicas, según datos del Consorcio del Besòs, encargado de ejecutar la transformación urbanística.

A grandes rasgos, los solares en manos del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y los ayuntamientos de Sant Adrià y Badalona que faltan por evaluar engloban algo menos de la mitad de los terrenos a rehacer en la operación, que se reta a cerrarse a mediados de la próxima década. Los estudios de descontaminación van a margen de los planes para montar la sede del ‘hub’ dedicado al sector audiovisual, digital y del videojuego en la antigua nave de turbinas de las chimeneas, abrir las calles y plantar un parque. Son las primeras obras que se planifican y se están diseñando en paralelo para acometerse entre 2027 y 2029.

A su vez, los informes pendientes para auscultar los suelos públicos se empiezan a desencallar ahora para adecuarse al calendario de la remodelación. Las labores de descontaminación serán simultáneas a las obras de urbanización, explica el Consorcio del Besòs, que calcula que se desarrollen por fases entre 2027 y 2033. Al sincronizarse con la reforma, el órgano descarta que deshacerse de residuos nocivos pueda causar retrasos.

Encargos a la vista

El Consorcio del Besòs iniciará en breve el trámite para contratar los análisis previos a redactar proyectos para que se desprenda de contaminantes a los terrenos que pertenecen a los dos ayuntamientos implicados en la reforma, en los que se crearán zonas verdes y vías. A falta de precisar la superficie que se anticipa que cabrá sanear, el organismo calcula que el encargo ronde los 150.000 euros y cuenta con repercutir el gasto a los ayuntamientos.

En el caso de Sant Adrià, el Consorcio del Besòs sondeará un tramo de la calle Olímpic, donde se renovará el paso subterráneo que conecta con el entorno de las Tres Xemeneies. También indagará en el subsuelo de parte la avenida de la Platja y la calle Ramon Viñas. En ambos puntos, se tenderán dos puentes sobre la línea del tren para enlazar con el futuro barrio. El tramo a comprobar de la avenida de la Platja es el mismo donde se alzará el campus de oficinas de Inditex y el nuevo hipermercado de Alcampo. Ambas firmas asumirán la factura de la descontaminación, que se estima en 5,36 millones de euros.

La limpieza de los demás terrenos públicos en Sant Adrià y Badalona correrán a cargo de las correspondientes instituciones, al igual que los propietarios la costean en los solares privados. También se revisará el estado bajo la calzada de la avenida Eduard Maristany, que une ambas ciudades. En Badalona, se explorará un trecho de la avenida Maresme -ahí se perforará un paso soterrado-, la calle Mar Negra y parte del paseo Mare Nostrum.

Ocho meses de margen

El Consorcio del Besòs espera tener las parcelas inspeccionadas en ocho meses y confía que el AMB haya chequeado sus parcelas en el mismo plazo. El ente metropolitano evalúa las ofertas que ha recibido por un contrato por el que pagará hasta 134.657 euros para examinar el parque del Litoral y una zona de aparcamiento adyacente -que se declararon alterados tras aflorar rastros contaminantes en grandes proporciones en una pequeña excavación en 2023- y otras para chequear las pistas del polideportivo Marina-Besòs y las calles del entorno, con un coste de 71.492 euros.

Aparte, el Consorcio del Besòs ha instado a Adif a que analice también la posible presencia de restos insalubres en sus dominios. Al margen, falta que el Ministerio de Transición Ecológica limpie las playas desde las Tres Xemeneies hasta La Mora, en Badalona, con su acceso vallado desde hace una década por presencia de metales pesados. Sí se ha estudiado su estado pero no hay fecha para la descontaminación.

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Los descampados de titularidad privada sí se han saneado, aunque debe completarse. Front Marítim del Besòs -la sociedad que gestiona los terrenos de Endesa y Metrovacesa- limpió hasta nivel industrial la parcela donde se instaló la desaparecida fábrica de Akzo Nobel. Se le requiere que profundice para limpiar para usos residenciales, lo que se espera que haga en un plazo de dos años, antes de solicitar las licencias para edificar. El solar en torno a las Tres Xemeneies sí se da por descontaminado, si bien quedará por acondicionar el subsuelo de la subestación eléctrica cuando se desmantele, lo que se pronostica que se demorará hasta principios de la próxima década.