Un centenar de personas protesta ante el consulado de EEUU de Barcelona por el bloqueo a Cuba

Un centenar de personas se ha concentrado este sábado ante el consulado de Estados Unidos en Barcelona para protestar contra sus políticas respecto a Cuba, según han informado fuentes municipales a Europa Press.

Los participantes de la concentración, organizada por Defensem Cuba, han protestado con lemas como "Paremos la agresión a Cuba! El bloqueo mata" y "Basta de bloqueo energético a Cuba".

Los manifestantes han reclamado el fin del bloqueo estadounidense y han denunciado su impacto en la población cubana.