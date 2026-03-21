Convocada por 'Defensem Cuba'
Un centenar de personas protesta ante el consulado de EEUU de Barcelona por el bloqueo a Cuba
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Un centenar de personas se ha concentrado este sábado ante el consulado de Estados Unidos en Barcelona para protestar contra sus políticas respecto a Cuba, según han informado fuentes municipales a Europa Press.
Los participantes de la concentración, organizada por Defensem Cuba, han protestado con lemas como "Paremos la agresión a Cuba! El bloqueo mata" y "Basta de bloqueo energético a Cuba".
Los manifestantes han reclamado el fin del bloqueo estadounidense y han denunciado su impacto en la población cubana.
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