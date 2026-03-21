Vecinos de Nou Barris reclaman una piscina pública prevista hace 40 años y aún pendiente de construirse en Barcelona

Hace más de 40 años que la Prosperitat reclama la piscina pública que el ayuntamiento previó en los años 80 que se construiría. En febrero de 2009, el exalcalde Jordi Hereu colocó la primera piedra del complejo deportivo que debía contener la instalación acuática, pero el proyecto cayó en saco roto y nunca se ha hecho realidad. Esta mañana, vecinos del barrio situado en uno de los distritos apartados de la playa en Barcelona, el de Nou Barris, han recordado su histórica reivindicación durante el estreno del nuevo mercado de Montserrat, un motivo de celebración por el que ha cabido esperar casi cuatro años de retraso sobre las primeras previsiones.

Coincidiendo con la fiesta de inauguración, entidades de Roquetes, Verdum, Trinitat Nova y la Prosperitat han protestado para hacer patentes varias demandas de los barrios de Nou Barris y también el malestar por el alto precio de las viviendas, una inquietud común en Barcelona. Las peticiones vecinales abarcan desde la creación de una cocina comunitaria abierta a actividades en el mercado hasta la ampliación del ambulatorio y un nuevo casal para jóvenes en Roquetes. También proponen que se cree una piscina y un centro para mayores en el triángulo formado por las calles Aiguablava, Fenals y Via Favència, en la Trinitat Nova, donde el ayuntamiento ha aprobado edificar 140 viviendas de protección oficial y un polideportivo.

El tejido asociativo aboga por que ese centro deportivo en el límite entre Trinitat Nova y la Prosperitat aloje la piscina que se ruega desde hace décadas. “No está escrito que la piscina vaya en el polideportivo, ahora se tiene que luchar porque, por las dimensiones del equipamiento, se podría hacer”, sostiene Meri López, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Prosperitat.

Incógnita persistente

Esta semana, el ayuntamiento ha aprobado una modificación del planeamiento para permitir que se edifique el equipamiento deportivo de 2.000 metros cuadrados en Trinitat Nova, además de los dos bloques de pisos que lo acompañaran. El consistorio no se moja de momento sobre si el polideportivo contendrá o no una piscina. Dice que, antes de saberlo, se requiere que el proyecto siga los trámites administrativos para definirse. Ahora se inician al someterse la modificación a exposición pública.

“Lo último que nos dijeron es que no hay nada dibujado y que se necesitaba que entre un plan especial urbanístico para comenzar a ver qué se hace”, cuenta López. Añade que el distrito de Nou Barris les transmite que la concreción del proyecto se aplaza para el mandato que viene, que empezará tras las elecciones municipales de mayo de 2027. La asociación sostiene que el ayuntamiento no descarta la piscina pero no la considera una prioridad.

López ve un agravio entre las opciones que se dan en otros puntos de Barcelona para practicar natación y las que se ofrecen a la Prosperitat, donde la renta por hogar fue un 26,65% más baja que en el conjunto de la ciudad en 2022, según lo últimos datos disponibles. “Lo que tenemos cerca está masificado y los precios son altos”, observa la dirigente vecinal, que enfatiza que existió un plan para situar la piscina detrás del instituto escuela El Molí. “Pero quedó en un cajón”, lamenta.