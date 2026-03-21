Barcelona, en fallas: paella y actividades varias este fin de semana cerca del mar

Las Fallas es la fiesta más universal de València, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. "Su nombre alude a los espectaculares monumentos escultóricos de madera y cartón piedra que se colocan en calles y plazas de la ciudad para ser admirados antes de sucumbir a las llamas. Además de las fallas grandes, hay también fallas infantiles, de tamaño mucho más reducido, diseñadas por y para los más pequeños", según la web de Visit Valencia.

L'Octubre, un casal del Poblenou que forma parte de la Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans, se encarga desde hace años de organizar esta versión barcelonina de las fallas valencianas. Este evento recibe el nombre de Fallas Populars al Poblenou y están previstas para este sábado, día 21, en la Plaza del Patufet.

Programación de las Fallas

La programaciónes la siguiente:

10 h. Despertà en el Poblenou con la Colla Borumballa.

Despertà en el Poblenou con la Colla Borumballa. 11 h. Desayuno popular.

Desayuno popular. 12 h. La Crida (el acto que da inicio a la fiesta).

La Crida (el acto que da inicio a la fiesta). 12.30 h. Sarau de danzas populares valencianas dinamizadas por La de la Panxa Pelà.

Sarau de danzas populares valencianas dinamizadas por La de la Panxa Pelà. 15 h. Comida popular.

Comida popular. 16 h. Taller infantil de creación de una falla y globotada.

Taller infantil de creación de una falla y globotada. 17.30 h. Actuación de la charanga La Mentireta.

Actuación de la charanga La Mentireta. 18.30 h. Pasacalles con la Banda La Valenciana.

Pasacalles con la Banda La Valenciana. 20 h. Cremada de la falla.

Cremada de la falla. 21 h. Actuación de Diables del Poblenou.

Actuación de Diables del Poblenou. 22 h. Concierto con RumbaySon de Gràcia y PD Diables.

Entradas para el menú

La colla Octubre ha puesto a la venta las entradas para comprar con antelación el menú para esta celebración, que incluye 'picaeta' -aperitivos-, paella de carne o verduras, agua, vino y naranja de postre. El precio es de 16 euros por persona, aunque también hay opción de menú infantil a 7,50 euros.

El casal recuerda que es importante llevar tu propio vaso para las consumiciones. También hace énfasis en que no todas las actividades se realizarán en la Plaza del Patufet; el despertà en el Poblenou con la Colla Borumballa empezará el recorrido en la Rambla del Poblenou, 49.