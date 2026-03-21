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Barcelona, en fallas: paella y actividades varias este fin de semana cerca del mar

Programación y menú de esta gran celebración que tendrá lugar en la Plaza del Patufet, en el Poblenou

Hoguera en las Fallas de Valencia.

Hoguera en las Fallas de Valencia. / Germán Caballero

Oriol García Dot

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Las Fallas es la fiesta más universal de València, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. "Su nombre alude a los espectaculares monumentos escultóricos de madera y cartón piedra que se colocan en calles y plazas de la ciudad para ser admirados antes de sucumbir a las llamas. Además de las fallas grandes, hay también fallas infantiles, de tamaño mucho más reducido, diseñadas por y para los más pequeños", según la web de Visit Valencia.

L'Octubre, un casal del Poblenou que forma parte de la Xarxa de Casals i Ateneus dels Països Catalans, se encarga desde hace años de organizar esta versión barcelonina de las fallas valencianas. Este evento recibe el nombre de Fallas Populars al Poblenou y están previstas para este sábado, día 21, en la Plaza del Patufet.

Programación de las Fallas

La programaciónes la siguiente:

  • 10 h. Despertà en el Poblenou con la Colla Borumballa.
  • 11 h. Desayuno popular.
  • 12 h. La Crida (el acto que da inicio a la fiesta).
  • 12.30 h. Sarau de danzas populares valencianas dinamizadas por La de la Panxa Pelà.
  • 15 h. Comida popular.
  • 16 h. Taller infantil de creación de una falla y globotada.
  • 17.30 h. Actuación de la charanga La Mentireta.
  • 18.30 h. Pasacalles con la Banda La Valenciana.
  • 20 h. Cremada de la falla.
  • 21 h. Actuación de Diables del Poblenou.
  • 22 h. Concierto con RumbaySon de Gràcia y PD Diables.

Entradas para el menú

La colla Octubre ha puesto a la venta las entradas para comprar con antelación el menú para esta celebración, que incluye 'picaeta' -aperitivos-, paella de carne o verduras, agua, vino y naranja de postre. El precio es de 16 euros por persona, aunque también hay opción de menú infantil a 7,50 euros.

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El casal recuerda que es importante llevar tu propio vaso para las consumiciones. También hace énfasis en que no todas las actividades se realizarán en la Plaza del Patufet; el despertà en el Poblenou con la Colla Borumballa empezará el recorrido en la Rambla del Poblenou, 49.

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