Barcelona tiene el doble de comercios que Nueva York con la misma población y extensión

Aunque el apodo de ‘Nueva York del Mediterráneo’ lo ostenta oficialmente Benidorm, la ciudad de Barcelona tiene una arraigada tendencia a compararse con la metrópoli americana. Se trata más de una aspiración cultural y económica que de una realidad tangible, pero la inercia se sustenta en una curiosa similitud. Manhattan y Barcelona capital tienen casi la misma población y una malla comercial de extensión equiparable. Es más, el Valle del Hudson, eje clave del área metropolitana de Nueva York, también tiene casi idéntica cantidad de vecinos y km2 que la provincia de Barcelona, que está atravesada por el río Llobregat desde su nacimiento hasta el delta.

Esta doble coincidencia en los tableros de juego protagoniza un curioso estudio del Observatori Eixos, que encabeza David Nogué. Dos encargos de administraciones estadounidenses en 2019 y 2025 llevaron a este consultor a buscar cifras de los cuatro ecosistemas para compararlos y tratar de enriquecer el debate sobre el comercio de proximidad, habitualmente pesimista en ambos lados del Atlántico.

Mapa de la superficie comercial comparada entre Barcelona y Manhattan.

Nogué calculó y clasificó los establecimientos de los cuatro territorios y cruzó los resultados en una serie de mapas y gráficos. Sobresale una diferencia llamativa: Barcelona tiene el doble de comercios que Nueva York. Mientras que la capital catalana contaría con unos 76.000 locales, de los que 62.000 albergarían negocios en activo, Manhattan dispondría de 30.000 espacios con 27.000 establecimientos operativos. Al ampliar el foco a las dos áreas de influencia, se acentúa el salto: unos 153.000 locales activos en la província (el 75% del stock existente) frente a unos 68.000 junto al Hudson (el 88%).

Mapa de la superficie comercial comparada entre Barcelona y Manhattan. Informe: Eixos

Cabe señalar dos atenuantes destacados en la ‘victoria’ barcelonesa. Por un lado, hay más bajos en desuso aquí que al otro lado del Atlántico. Por otro lado, los inmuebles neoyorquinos son más grandes por demanda y tradición de las marcas que los ocupan. El distinto urbanismo y el estilo de vida de Estados Unidos y del sur de Europa también juegan un papel clave.

Comparativa de similitudes comerciales entre Barcelona y Manhattan. Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido.

Recuperación tras la pandemia

Si bien el estudio no entra en causas ni consecuencias, es evidente que más comercios para la misma cantidad de terreno y clientela conlleva una economía y un paisaje cotidiano muy diferentes. “Si vives en el valle del Llobregat, tienes bastantes opciones de poder ir a comprar el pan caminando. Si vives en el valle del Hudson, lo más probable es que tengas que coger la pick-up o esperar a que te lo lleve Amazon”, sostiene Nogué, que recientemente adelantó las claves del estudio en el Ateneu Barcelonès, ante un auditorio muy preocupado por el futuro del comercio de proximidad y crítico con las grandes superficies.

Semejanzas comerciales entre el Valle del Llobregat y el Valle del Hudson Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

No obstante, pone en valor unas ratios de ocupación altas, a su juicio muestra de que no falta ni sobra oferta de locales. Así, concluye que las dos ciudades “son comparables” y tienen “buena salud comercial”. Además, reivindica la “recuperación económica total” tras la pandemia. Igual que sucedió en Barcelona, el tejido comercial de Nueva York también sufrió un gran revés, pero un lustro después la ocupación vuelve a ser muy alta.

Centros comerciales versus mercados

El estudio también señala semejanzas y diferencias de interés en cuanto a los tipos de negocio. Según los datos de Eixos, la hostelería en general es el sector rey en Manhattan (31,2%), seguido por los servicios (26,3%), mientras que en Barcelona se invierten las posiciones con un 28,9% de servicios y un 20,1% de restauración. En el ámbito metropolitano, el valle del Hudson encabeza ambas categorías.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Comparativa de tipos de comercios entre las dos ciudades

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Por tipologías, Barcelona y Manhattan se asemejan en número de restaurantes, más de 2.500, y distan poco en cafeterías, con un millar largo cada una. En cambio, no tienen nada que ver en bares, categoría mucho más extendida en la capital catalana (5.700 versus 1.400).

Comparativa de las dos ciudades en número de comercios por sectores Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

La misma clasificación constata que la venta de productos cotidianos de alimentación es minoritaria en ambos territorios (entre el 11 y el 14% de los negocios). Los mercados municipales son la especialidad de Barcelona con 39 plazas actualmente, mientras que en el distrito neoyorquino hay sólo uno, el popular Essex Market. En conjunto, Eixos contabiliza diez veces más carnicerías y pescaderías en la capital catalana y un 43% más de colmados de comestibles.

Comparativa de los dos valles en número de comercios por sectores Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Al revés sucede con los centros comerciales, galerías y grandes almacenes: 41 en Manhattan por 30 en Barcelona y 224 en el Valle del Hudson por 62 en la província catalana. Si bien Nogué admite que las cuatro cifras pueden variar según la rigidez con la que se acote el concepto, recuerda que la cultura del ‘mall’ en las afueras está mucho más presente en Estados Unidos.

Ejes, cuadrículas y corredores

En ninguna ciudad del mundo la ubicación de las tiendas las dicta el azar. La concentración en áreas concretas las ayuda a atraer a más público, defiende el consultor. Por ello, estudió también cuántos “ejes comerciales de primer orden” hay en los cuatro territorios y le salieron 67 ejes en Barcelona capital y 81 en la província, frente a 29 en Manhattan y 19 en el valle del Hudson.

Son de distintas tipologías, principalmente tres, según Nogué: ejes basados en una calle principal con secundarias transversales, los ejes de cuadrícula homogénea y los ‘corridors’ o carreteras con negocios diseminados a su ribera. Del primer tipo, menciona como ejemplos la calle Tinker & Mill Hill del municipio neoyorquino Woodstock y la Main Street de Cold Spring, en las que ve similitudes con la calle Major de Vallirana y el doble eje de las calles Major y de Rafael de Casanova de Molins de Rei. Son arterias con muy pocas persianas bajas, que atraen a vecinos de los barrios a su alrededor, menos dotados.

Calle Major de Vallirana, antigua N-340 liberada de camiones gracias a la variante B-24 / Robert Ramos / Delegaciones

La cuadrícula comercial más famosa de Catalunya, el Eixample de Barcelona y sus 1.000 establecimientos por km2, se asemeja sobre plano a la malla urbana de Manhattan, con 700 por km2 y un nomenclátor de ordinales que permite orientarse rápidamente. Nogué destaca también el Eixample de El Prat de Llobregat, con 400 por km2, y el sur del Bronx con 200. Este urbanismo genera una ocupación media inferior, pero la mayor disponibilidad de locales ayuda a las firmas independientes y reduce la clonicidad de marcas.

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Finalmente, identifica una pareja de corredores supramunicipales. En el continente americano, 929 negocios salpican la vía que enlaza los municipios de Ramapo y Clarkstown. En el área de Barcelona, plantea la existencia de un gran eje extraoficial que iría de Molins de Rei hasta el Port Vell, puesto que el Paral·lel, la carretera de Sants y la N-340 a su paso por Esplugues y Sant Feliu forman una línea recta dotada de 1.825 comercios. Una concatenación con un potencial sin explorar.