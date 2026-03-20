Sant Cugat lanza un plan de choque para atajar la cascada de incidencias en las promociones de vivienda pública

El gobierno municipal de Sant Cugat del Vallès ha anunciado la puesta en marcha de un plan de choque para mejorar la gestión y el mantenimiento del parque público de vivienda, en respuesta a las incidencias detectadas en diversas promociones gestionadas por la empresa municipal PROMUSA y a las críticas formuladas por la oposición. El anuncio llega en el marco del pleno extraordinario forzado por PSC, PP, CUP y En Comú Podem, en el que el ejecutivo local, a cargo del teniente de Alcaldía Bernat Picornell, se ha disculpado con los vecinos afectados y ha reconocido su responsabilidad, asegurando que las incidencias están “controladas”, al tiempo que ha detallado un conjunto de medidas para reforzar tanto el mantenimiento preventivo como la gestión de las reparaciones.

Según han explicado responsables municipales y de PROMUSA, el plan incluye el refuerzo del equipo técnico, la puesta en marcha de una auditoría interna y externa de procesos, así como la implantación de nuevas herramientas digitales para mejorar el seguimiento de las incidencias y la comunicación con los vecinos. El conjunto de estas actuaciones contará con una inversión prevista de alrededor de 1,2 millones de euros, enmarcada en la planificación a varios años para la mejora del parque público. El ejecutivo también ha reconocido que uno de los principales déficits ha sido la comunicación con los residentes, y ha señalado la necesidad de mejorar los canales de información y acompañamiento, especialmente en aquellas promociones con más antigüedad.

Por su parte, los grupos de la oposición —PSC, PP, CUP y En Comú Podem— han defendido la convocatoria del pleno extraordinario para exigir explicaciones sobre la gestión de Promusa tras las quejas vecinales registradas en diversas promociones de vivienda pública. Durante el debate, el gobierno ha recordado que ya les trasladó toda la información en una sesión informativa previa, que ha valorado como “positiva”. Tras la exposición de Picornell, el portavoz de En Comú Podem, Ramon Gutiérrez, ha valorado positivamente el "cambio de tono". En este sentido, ha agradecido las disculpas dirigidas a las familias afectadas y ha remarcado que “nadie merece vivir en una vivienda pública en condiciones de angustia”.

2.000 incidencias en el último año

Desde la empresa PROMUSA han detallado que durante el último año se han gestionado cerca de 2.000 incidencias en el interior de las viviendas, con una inversión aproximada de 244.000 euros en actuaciones de mantenimiento. Según han precisado, estas intervenciones incluyen tanto averías cotidianas como trabajos de reposición y adecuación de pisos entre contratos de alquiler. La directora técnica, Montse Roca, ha explicado que este volumen de incidencias responde en gran parte al uso diario de los inmuebles, pero también a la necesidad de reacondicionar viviendas con el paso del tiempo.

Roca ha defendido que la empresa dispone de sistemas de contratación y seguimiento de proveedores que permiten dar respuesta a las incidencias más frecuentes, y ha señalado que en los últimos años se ha avanzado en la identificación de las patologías recurrentes. Asimismo, ha indicado que se está implantando una nueva herramienta digital que permitirá validar las actuaciones por parte de los usuarios y mejorar el control del servicio, con el objetivo de reforzar la transparencia y disponer de datos más precisos para la toma de decisiones.

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Este debate se produce semanas después de que la CUP denunciara en rueda de prensa deficiencias en el parque público de vivienda gestionado por PROMUSA. La formación aseguró haber detectado incidencias en hasta 250 pisos tras un trabajo de campo en una decena de promociones, señalando problemas como humedades, filtraciones, fallos en el suministro de agua caliente o deficiencias de aislamiento. Según expusieron, se trataría de una problemática extendida y no de casos aislados, por lo que reclamaron un plan urgente de inversiones y mejoras en el mantenimiento del parque público.